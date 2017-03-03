Canlı yayın intiharları arttı, Facebook harekete geçti

Son zamanlarda Facebook 'un canlı yayınını kullanarak intihar edenler için Facebook harekete geçti

Son zamanlarda intihar etmek isteyenler canlı yayında intihar etmeyi seçmeye başladı. Facebook'un canlı yayın özelliğini kullananlar, takipçilerinin gözlerinin önünde intihar ediyor. Bu durum Facebook'u da harekete geçirdi. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya aracı Facebook, intiharları önlemek için yeni güncellemelerini devreye soktu.Buna göre videoyu izleyen kişilere, videoyu yayınlayan kişiye direk olarak ulaşma imkanı ve de şikayet etme seçenekleri sunulacak.Aynı zamanda videoyu şikayet eden kişilere, yol gösterici bilgiler sunulacak.Canlı video yayınlayan kişinin de ekranında çeşitli kaynaklar bulunacak. Canlı yayını yapan kişi, arkadaşlarıyla iletişime geçmeyi, yardım hattına ulaşma seçeneklerini seçebilecek.Facebook, intihar gibi en ciddi ve hayati konular başta olmak üzere kullanıcıların bildirim raporlarını dünya çapında 7 gün 24 saat inceleyen özel çalışma ekiplerinin bulunduğunu belirtti.