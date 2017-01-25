Canlı yayın özelliği artık Instagram'da

Instagram kullanıcılarına güzel haber geldi. Artık onlar da canlı yayın yapabilecek

Sevilen fotoğraf paylaşımı uygulaması Instagram bir yeniliğe daha imza attı. Artık uygulama üzerinden canlı yayın yapabileceksiniz. Bir süre önce uygulama Instagram'a gelmiş ancak Türkiye'de kullanıma girmemişti. Ancak artık Türkiye'deki kullanıcılar da bu özellikten faydalanabilecek.



Peki canlı yayın uygulaması nasıl çalışıyor. Instagram kullanıcılarının bu özelliği kullanmak için videonun üzerinde bulunan Live/canlı ifadesini seçmeleri yeterli. Aynı zamanda takip etmediğiniz kişilerin videolarını da görebilirsiniz. Bunun için de keşfet sekmesini kullanabilirsiniz.



Ayrıca Instagram Direct Mesaj üzerinden silinebilen fotoğraflar özelliğini de uygulamaya koydu. Buna göre artık takipçiniz olan kişilere silinebilen fotoğraflar gönderebileceksiniz. Eğer karşı taraf fotoğrafınızı kaydetmeye, ekran görüntüsünü almaya çalışırsa da uygulama sizi bilgilendirecek. Kaybolan mesajlar uygulaması bugün kullanıcıların kullanımına açılırken, canlı video özelliği ise parti parti kullanıcılara ulaşacak. (shiftdelete.net)