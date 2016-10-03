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    • Casus Programları Hakkında Bilinmeyenler

    Casus Programları Hakkında Bilinmeyenler

    03 Ekim 2016 Pazartesi 13:40
    Casus Programları Hakkında Bilinmeyenler

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        Telefon casus uygulaması, android bir telefonu ya da tableti takip etme imkânı sunan casus bir yazılımdır. Farklı farklı isimlerle tanımlanan casusluk programının piyasada çok fazla çeşidi bulunmaktadır. Bu tarz programların güvenilir olması ve kullanımın kolay olması önemli özellikleridir. Monitor minor casusluk programı uzaktan, hedef cihazı takip ve kontrol etme özelliği ve dünyada çok sayıda kullanıcısının olması yönüyle güvenirliğini kanıtlamıştır. Resimli anlatımı ile kurulum ve kullanımında kullanıcılarına kolaylık sunmaktadır.

    telefondinleme

        Çok çeşitli özellikler ile piyasada farklı casusluk programları bulunmaktadır. Öncelikle kullanıcı ihtiyacını belirlemeli ve piyasada bulunan programları kıyaslamalıdır. İhtiyacını karşılayacak doğru programı seçmelidir. Monitor minor programı, hedef telefonun arama kayıtlarını, whatsapp, facebook ve kısa mesaj yazışmalarını, bulunulan ortamı kamera ile izleme imkânı ve ortamı canlı dinleme özelliği gibi insanların her anlamda ihtiyacına cevap verecek özellikleri bulunmaktadır.

    monitor-minor-samsung-telefon-dinleme

        Casus programlarının nasıl çalıştığını belirtmek gerekirse; öncelikle kullanıcı uygulamayı satın almalı ve programı android cihaza kurmalıdır. Ardından kayıtlara ulaşmak ya da hedef telefonu o an takip etmek için web tarayıcısı ile e-mail ve şifre ile giriş yapılmalıdır. Genellikle her casus uygulama gerçek zamanlı takip etme fırsatı vermektedir. Aynı zamanda bu tarz uygulamalarının ortak özelliği, hedef telefonu kullanan kişinin takip edildiğinden habersiz olmasıdır.

    monitor-minor-cep-telefonu-ile-ortam-dinleme

        Casus programları özellikle ebeveynler çocuklarını takip etmek için kullansa da, aslında alzheimer hastaları içinde oldukça uygun bir programdır. Anne babaların, çocuklarını olumsuz çevresel etmenlerden ve internetin olumsuz yanlarından korumak için casus programı tercih etmektedir. Alzheimer hastalarının bilinçsizce gezindikleri zamanlarda GPS konumlama özelliği ile hastanın nerde olduğu bilinebilmektedir.

    Aynı zamanda şirket sahipleri de çalışanlarını kontrol etmek için yine casus programları kullanmaktadır. Şirket telefonları veren firmalar, mesai saatleri içinde telefondan çalışanlarını takip edebilmektedir. Çalışanlarının nasıl vakit geçirdiklerini, dışarda çalışan personelin ne zaman nerde olduğunu kontrol edebilme rahatlığı sunmaktadır.

        Piyasaya sunulan her casus programı aynı kalitede değildir. Hatta birçoğunun tam anlamıyla çalışmadığına da rastlanmaktadır. Monitor minor programı çalışma kalitesi ve sunduğu imkânlar ile piyasada dikkat çekmektedir.

        Alanında büyük bir şirket olan monitor minor günün her saatinde ulaşa bilinen destek hattı ile kullanıcıların yanında olmaktadır.  Verilen iki gün ücretsiz deneme süresi ile kaliteli hizmetini ve güvenilirliğini test etme fırsatı vermektedir.

    http://www.gundemhaber.net/images/habergaleri/JpJLdDV.png

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