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    • Çelik Konstrüksiyon Nedir?

    Çelik Konstrüksiyon Nedir?

    21 Eylül 2016 Çarşamba 14:57
    Çelik Konstrüksiyon Nedir?

    20. yüzyılın başlarından itibaren Amerika başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasında yüksek katlı yapıların ortaya çıkması sonucu bu binaların dayanıklılığını artırmaya yönelik projelerde adı duyulmaya başlanan çelik konstrüksiyon bir yapı çalışması ismidir. Çelik inşaat anlamına gelen bu kelime çelik malzeme kullanılarak yapılan binalar için tercih edilmektedir.

    Çelik Yapılar Neden Popüler Oldu?

    Yüksek katlı binalarda kullanılması ile birlikte çelik kendini sağlamlık konusunda ispatlamıştı. Zaman içerisinde özellikle deprem riski barındıran yerdeki binaların da sağlam olması gerektiği göz önüne alınarak çelik yapılar daha fazla kullanılmaya başlandı. Maliyet açısından düşük esneklik açısından da yüksek özelliklere sahip olan bu yapılara ilgi her geçen gün artıyor.

    Enerji Santrallerinin Kurulumunda Çelik Kullanımı

    Çelik sağlam ve uzun süreler boyunca dayanıklı olarak kullanılan bir malzeme olduğu için enerji sistemleri ve santrallerinin içinde aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Bu sayede sarsıntılara veya farklı tehlikelere karşı en güvenilir koruma sağlanmış olur. Daha detaylı bilgiyi http://www.erkiz.com.tr adresinden kolaylıkla alabilirsiniz.

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