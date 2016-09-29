Cephe kaplama, yapılara değer katan, binayı atmosfer etkilerinden koruyarak uzun yıllar değerini korumasına olanak sağlayan, bunu yaparken binanın nefes almasını engellemeyen son derece ileri teknoloji gerektiren yapı malzemeleri arasında yer alır. Bir kaplamanın kalitesinden söz edebilmek için, görünen yüzeyinin yanında, görünmeyen strofor ya da cam yününün kalitesinden, alüminyum çıtalarına kadar tüm malzemenin kalitesinden bahsetmek gerekir.

Cephe Kaplama Malzemelerinde Dünya Markası

Dünyada 6 kıtada 80 ülkeye yapmış olduğu ihracatla adını markalaştıran Hekim Yapı, cephe kaplama malzemeleri konusunda dünyanın önde gelen teknolojilerine sahip olmakla kalmayıp, bu teknolojiyi en uygun fiyat politikası ve servis koşullarıyla kullanıcılara aktarma konusunda da önemli adımlar atmaktadır.

Cephe Kaplama Sektörünün Öncüsü

Bir binanın kaplanması demek sadece dışının kaplanması anlamına gelmez. Aksine iç cephe kaplama konusu da son derece önemli konular arasında yer almaktadır. Bir binanın kullanıma açılmasının ardından, iç mekanların kaplanmasında sorunlar yaşanabileceği için sadece dış cephesinin kaplanması yeterli görülse de aslında önemli olan tüm alanların kaplanmasıdır. Bu gerçekten yola çıkan Hekim Yapı vermiş olduğu hizmetlerle, proje yüklenicinin talepleri doğrultusunda, binanın tesliminden önce iç ve dış cephelerde kaplama hizmeti vererek sektördeki yerini daha da sağlamlaştırmaktadır. Siz de hekim Yapı’nın hizmetlerini daha yakından incelemek ve size özel çözümlere ulaşabilmek için www.hekimyapi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.