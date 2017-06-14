Çinliler Ay'da patates yetiştirmeyi deneyecek!

Çinli bilim insanları gelecek yıl Ay’a gönderilecek Çang-ı 4 göreviyle patates yetiştirmeyi deneyecek

"China Daily” gazetesinin haberine göre, Çongçing Üniversitesi geliştirdiği "Mini Ekosistem” olarak adlandırılan projeyle Ay’da canlı yaşamı test edilecek.



İçinde 16 santimetre uzunluğunda 18 tane silindir şeklinde kavanoz yerleştirilen Mini Ekosistem'de patates, böcek larvaları ve ipek böceği bulunacak.



Çang-ı 4 adlı uzay aracının Ay’a gönderilmesinden sonra söz konusu patates ve böceklerin, Ay ortamında hayatta kalma kabiliyeti test edilecek.



Çin’in Ay Keşif Programı çerçevesinde hazırlanan 257 proje arasından seçilen Mini Ekosistem, Ay’daki görevinde başarılı olursa gelecekte kızıl gezegen Mars’ta kurulması planlanan insan kolonilerinin yaşamı için ön hazırlık olarak kullanılacak.



Çin Devlet Konseyi Enformasyon İdaresi'nin yayımladığı "Çin’in 2016’daki Uzay Çalışmaları” adlı beyaz kitaba göre Çang'ı-4 insansız uzay aracı, gelecek yıl Ay’ın karanlık tarafına gönderilecek.



Kitaba göre, 2020'ye kadar Mars ve Jüpiter’in keşfi ile dünya dışı hayat gibi konularda araştırmalar yapmaya başlanacağı ve bu hedef doğrultusunda Mars'tan inceleme amaçlı parçalar toplanacağı kaydedildi.



Çinli astronotlar, Tiengong-2 (Gök Sarayı) uzay istasyonununda biyolojiden, uzayda hayat alanına kadar 14 farklı alanda deney yapmıştı. Bu kapsamda ipek böceklerinin yer çekimsiz ortamda nasıl ipek üreteceği sorusuna yanıt aramıştı.



