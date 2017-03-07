DJI Uçan Kameralar Gokamera.com'da

Yeni nesil oyuncaklar (özellikle çocuğu olanlar bilir), uzaktan kumandalı "dron" ve oldukça da popülerler. Şimdilerde daha da ileri giderek büyükler için bu oyuncaklardan üretiliyor. Geliştirilmiş modelleri kullanıma sunulan DJI dronlar, şimdi pek çok amaca hizmet edebilecek kadar önemli yetenekler ile donatılıyor.

Dron Nedir, Kullanım Alanları Nelerdir?

Dronlara oyuncak demek biraz haksızlık olacak gibi görünüyor. Video kameranızın hiç uçtuğunu hayal etmişseniz, işte dronlarda bu hayalin gerçeğe dönüşmüş halidir. Dronların ortaya çıkış amacı, insansız hava aracı teknolojisi ile başlıyor. 1898 yılında ünlü mucit Nikola Tesla "teleotomasyon" diye tanımladığı insansız hava aracı patentini alarak bu teknolojinin temelini atmıştı.

Önceleri gözlem, sonrasında ise askeri amaçlı üretilen insansız uçaklar veya füzeler ile pek çok deneyim gerçekleştirildi. Şimdi ise daha minyatür hale getirilen dronlar daha amatör ve ticari kullanıma yönelik insani ihtiyaçlar için tasarlanıyor. Yakın zamanda quadcopter tipi dronların kullanım alanları arasında yangın söndürme, havadan çekim yaparak hasar tespiti, gözlem, bilimsel amaçlar, doğal afetler, taşımacılık, spor müsabakaları, sinema çekimleri vs bulunuyor ve kesinlikle çok geniş bir işlev kapasitesine sahipler.

DJI Uçan Kameralar Nasıl Çalışıyor?

Wi-Fi teknolojisi ile yönetilebilen, uzaktan kumandalı, son derece pratik Dji dronlar, belli bir mesafeye çıkıp, şarjı yettiği sürece havada çekim yapabiliyor. Multikopter kategorisinde Dünya'nın lideri konumdaki DJI markasının en bilinen DJI Phantom, Phantom 2, Phantom 2 + Plus, Inspire, S1000, S900 modellerinin her birinin farklı özellikleri var. Örneğin, Dji Phantom4 PRO modeli DRON; 4K görüntü kalitesinde 20mp kameraya sahip ve SANİYEDE 60 kare fotoğraf alabilme gücünde geniş açı objektifi, 24mm eşdeğer odak uzunluğu ile dikkat çekiyor.

DJI Dron Teknolojisi

Yaratıcısı olduğu dron sektörünün en önemli üreticisi DJI, hem kişisel kullanıma yönelik hem de ticari sektöre hizmet edebilecek dron modelleri geliştiriyor. İnsanlara göremedikleri yerleri görme şansı veriyor, anılarını özelleştirebilesi için mükemmel teknolojiler tasarlıyor. Yaratıcı fikirlerini hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları araçları sunuyor. Herkesin hayatında olmasını isteyeceği, eğlenceli dronlar için http://www.gokamera.com/ web adresi ziyaret edilebilir.