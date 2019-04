Dünya için kararacak

Sürdürülebilir kalkınmanın insana yatırım ve doğal kaynakların bilinçli kullanımı ile gerçekleşeceğine inanan bir anlayışla faaliyet gösteren Panasonic Life Solutions Türkiye, son altı yıldır olduğu gibi 2019 Dünya Saati etkinliğini sponsor olarak destekliyor. Tüm dünyada eş zamanlı olarak gerçekleşen ve en önemli çevre hareketlerinden biri olan 'Dünya Saati Etkinliği' kapsamında, 6 Nisan Cumartesi günü 20.30-21.30 saatleri arasında ışıklar gelecek için kapanacak.

Dünyada doğal kaynaklar hızla tükeniyor, iklim değişikliği her geçen gün daha büyük bir tehdit haline gelirken, çevre kirliliği ise artıyor. Özellikle gelecek nesiller adına düşündürücü olan bu tablo, daha yaşanılabilir bir dünya ve aydınlık bir gelecek için hepimizin sorumluluk alması gereken bir dönemde olduğumuzu gösteriyor. Panasonic Life Solutions Türkiye, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen Dünya Saati etkinliğine sponsor olarak destek veriyor. Dünyanın en büyük çevre etkinliklerinden biri olan Dünya Saati'ne, 2018 yılında 7 kıtadan, 135 ülke ve bölgeden 2 milyar insan katılmıştı. Her yıl küresel iklim değişikliği konusunda önemli bir farkındalık oluşmasını sağlayan Dünya Saati etkinliği bu yıl 'Doğa ve İnsan İçin Yeni Bir Başlangıç' teması ile 6 Nisan Cumartesi günü, 20.30-21.30 saatleri arasında gerçekleşecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye genelinde etkinliğe geniş katılım olması bekleniyor. Ayasofya Müzesi, Edirne Selimiye Camii, İstanbul Boğazı'ndaki köprüler, Rumeli Hisarı gibi pek çok yapının yanı sıra birçok kurum da ışıklarını kapatacak. Fenerbahçe Spor Kulübü de etkinliğe destek verecek.

İzmir'de ise Efes Antik Kenti, Four Points By Sheraton İzmir Otel, Dedeman Hotels & Resorts International, Türkiye İş Bankası, Yaşar Üniversitesi ve İzmir Menderes Şehit Hakan İncekar Ortaokulu, Dünya Saati etkinliği kapsamında 6 Nisan Cumartesi günü, 20.30-21.30 saatleri arasında ışıklarını söndürerek iklim değişikliğine dikkat çekecek.