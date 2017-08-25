Dünya Teknolojiyi Buradan Takip Ediyor

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Zotac, son derece minik ve çok performanslı bir grafik kartı tanıttı. Söz konusu grafik kartı ise dünyanın en güçlü grafik kartı olan Gtx 1080 Ti’ın mini versiyonu!Günümüzün donanım dünyasında önemli bir yere sahip olan Zotac, bildiğiniz gibi Nvidia şirketi tarafından üretilen grafik kart çip setleri için özel soğutmalı modeller geliştiriyor.

Özellikle Zotac’ın sahip olduğu soğutma sistemlerinin ve tasarımsal başarılarının dikkat çekmesi onu epey kaliteli bir marka haline getiriyor.Zotac tarafından, çok ufak boyutlara sahip Gtx 1080 Ti grafik kartı üretildi. Bildiğiniz gibi Gtx 1080 Ti yeni bir grafik kartı ve şuan da dünyanın en performanslı grafik kartı olarak gösteriliyor. Tamamiyle oyunlar için geliştirilen Zotac Mini Gtx 1080 Ti, oyunlarda çok yüksek performans almanızı sağlıyor.

Minik ancak çok güçlü bir donanım ve bunun yanında çok güçlü bir soğutma ile karşımıza çıkan Zotac, işçilik anlamında ne kadar önemli bir marka olduğunu bir kez daha gösteriyor. Zotac’ın bu ürünü sunarken hedeflediği kitle ise ufak masaüstü bilgisayar sistemleri kurmak isteyenler diyebiliriz.

Bildiğiniz gibi ufak kasalar içerisine sistem dizmek son zamanlarda popüler bir hal almaya başladı. Bu grafik kartı da mini sistemler için son derece faydalı olacak. Ancak bu grafik kartın dizüstü bilgisayarlarda kullanılamayacağının altını çizelim.

Bilgisayarınız çok ısınıyorsa ve bu konuda ne yapacağınızı bilmiyorsanız bu rehber yazımız size yardımcı olabilir.Günümüz bilgisayarlarının çeşitli soğutma sistemleri vardır. Bilgisayarlar genellikle soğutma için fanlar kullanırlar. Ancak fan kadar donanım parçalarının bulunduğu kasa yapısı da son derece önemlidir. Çok ufak, hava akışının doğru olmadığı kasalarda fanlar bulunsa dahi sıcaklık yüksek olabilir.

Havaların sıcak olmasıyla da beraber bilgisayar ısısı giderek artabilir. Bilgisayar çok ısınıyor ne yapmalıyım? Sorusunun yanıtı, tüm bilgisayar donanımları gelişmeleri ve tüm teknoloji haberleri hakkında bilgi sahibi olabilmek için www.teknolojihaberim.net sitesini takip edebilirsiniz.