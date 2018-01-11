Ebeveyn Kontrol Yazılımlarının Yükseliş Nedenleri

Çevrimiçi porno sektörüne ve reklamcılığa katkı sağlamasıyla birlikte artan çevrimiçi tehlikeler, teknolojiye olan bağımlılık, mobil geliştiricileri, çocukların çevrimiçi güvende olmasını sağlayan toplu çözümler sunmak zorunda bıraktı. Bu ürünlere en büyük istek çocuklarını çevrimiçi koruma altında tutmak isteyen ebeveynler oldu. Böylelikle bir ebeveyn kontrol programı üretildi

UNICEF ve Avrupa Komisyonu gibi fikirleriyle dünyaya yön veren kuruluşlar “Çocuklarımız için daha güvenli bir internet”i savunuyor. Aynı zamanda

gibi ebeveyn kontrolleri geliştirenlerin yalnızca piyasada tanınmalarını değil, ailelerin zihninde de çocuklarını çevrimiçi tehlikelere karşı korumada en etkili yolun bu olduğuna dair kanaat oluşmasını sağlıyorlar. Bu yazıda ebeveyn kontrol yazılımı ve pazardaki yerleri ne, aileler internet kullanımı konusu açıldığında neden bu yazılımlara yöneliyor, inceleyeceğiz.



Aileler Talep Ediyor

Sektördeki ebeveyn kontrol programlarının payı cihazın türüne, platforma, yerine ve uygulamaya göre değişmektedir. Cihazın türünü bilgisayar ve video oyunları, dijital televizyon servisleri ve mobil aygıtlar oluşturuyor. Platform esas alındığında sektör Android, iOS ve masaüstü diye ayrılıyor. Yerine baktığımız zaman ABD, Kanada ve Avrupa ülkeleri ebeveyn kontrollerini en sık kullananlar. Hindistan, Çin ve Güney Amerika daha sonra geliyor.

Uygulamalara göre ise uygulama farklı seviyelere hitap ediyor: şöyle, ev kullanıcıları, işletmeler vs.

Global olarak ebeveyn kontrol yazılımı piyasasının 2023 yılına dek 9,50 milyar dolar kazanacağı Market Research Future’un raporunda ifade edilmektedir. Bu büyüklüğün nedeni, hiçbir denetlemeye sahip olmayan internet gezinimi, sanal alemdeki tehlikeler ve teknolojinin siber suçlarda kullanımıdır.



Çevrimiçi Tehlikeli Fenomenlere Karşı Tedbir

Mavi Balina’nın yaratıcısı Philip Budeikin oyunu tasarlama nedenini “Biyolojik atıkları temizlemek” diye ifade etti. Ajanlarının çevrimiçi çocukları oynamaları için kandırdığı ve nihai görevi kendini öldürmek olan 50 tehlikeli görevi kapsayan insanlık dışı bir tür çevrimiçi oyundur. Bugüne kadar oyunun 130 çocuğun canına mal olduğu biliniyor. Mağdur aileler ise çocuklarının bu oyunun bir parçası olduklarında bihaberlerdi. Oysaki bu çocukların sohbet içerikleri ve paylaşımlarındaki sembol ve işaretler oyunun içinde yer aldıklarını gösteriyordu.

Ebeveynlerin çocuklarının sosyal ağlarını izleme sebebi ise küçük yaşlarda olan siber zorbalıktır. Siber zorbalık, çocukları, depresyona, kişilik bozukluğuna hatta intihara itebiliyor. Zorbalar sosyal ağlarda paylaşımları yorumluyor, mesajlaşma yoluyla tehdit ediyor, kimi zaman fiziksel şiddet uyguluyorlar. Çocukların bu durumları aileleriyle pek paylaşmadıkları görülüyor bu da ebeveyn kontrol yazılımını kaçınılmaz kılıyor.

Çevrimiçi istismarcıların iletişim kurma ihtimali aileleri bu yazılımlara sevk eden en kötü nedenlerden birisidir. Genç profiller altında kendini gizleyenler, çocukların ilgi ve güvenini kazanıp arkadaş oluyor sonrasında ise asıl amaçları olan gerçek hayatta buluşmaya çocukları zorluyorlar.



Neler Ebeveynlerce İzlenmektedir?

Ebeveyn kontrol uygulamaları çocukları çevrimiçi ve çevrimdışıyken korumak ve kollamak amacıyla izlenebilmeleri için tasarlanmıştır. Sektörün öncülerinden Telefon takip ebeveyn kontrol yazılımı , ailelerin çocuklarının çevrimiçi davranışlarını izlemelerini sağlayan ve bu sayede hızlıca yayılan çevrimiçi tehlikelere engel olabilmek için çözüm sunan bir araç olarak 2010 yılında piyasaya sürüldü.

Çevrimiçi istismarcılar, siber zorbalık, pornografi, cinsellik içeren mesajlaşma istekleri gibi tehlikeleri ve çocukların gezdiği siteleri, platformları, sosyal ağı, tarama geçmişlerini aileler takip edebilir ve bunları engelleyebilir.

Ekran önünde harcanan zamanda bir diğer sorun. Common Sense Media’nın anketi gençlerin günde 9 saatlerini ekran önünde ve dijital aygıtlarıyla vakit harcadıklarını açıkladı. Ebeveyn kontrolleri ailelerin yüklenen uygulamaları bilmelerini ve bunlara engel olmalarını sağlar.

Diğer taraftan güvenli alanlar belirleyip sanal sınır oluşturma imkanı ile çocuğun o anki GPS konumu kontrol edilebilir. İhlal olması durumunda bilgi mesajı aileye gönderilir.

Çevrimiçi tehlikeler biranda gelişmediğinden uygulama tuş kaydedici ve anahtar kelime uyarı özelliğine sahip. Bir ebeveyn çocuklarının internette neye baktığını ve Facebook Messenger, Viber, WhatsApp, Line, Telegram vs. gibi sohbet uygulamaları ile ne tür yazışmalar yapıyorlar kelime kelime bu sayede öğrenebilir. Çocuk tarafından yazılanlar aynen iletilir. Kelime veya ifade belirleyerek ne olup bittiği tespit edilebilir.

Telefondaki aramalar, SMS’ler, paylaşılan video ve resimler ebeveynin cihazında da görülebilir. Bu sayede hem çocuk arama ve mesajlarla rahatsız edilmez hem de çocuğun hayatında neler oluyor öğrenilebilir.

Ebeveyn kontrolü uygulamaları şu an için yeni girişimcilerin ve geliştiricilerin sektörden pay alabilmeleri için sınırlı sayıdadır.