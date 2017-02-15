Efsane telefon Nokia 3310 geri dönüyor

Nokia Bir zamanların efsane telefon 3310 geri dönüyor

2000'li yılların en çok kullanılan telefonu hiç kuşkusuz Nokia 3310'dur. Sağlamlığıyla ve uzun şarj süresiyle de olsa akıllı telefonları geride bırakacak olan model geri dönüyor.2000'li yıllardan bu yana teknoloji çok değişti. İlk yıllar Nokia'nin 5110, 3310 gibi telefonları kullanılırken, en çok oynanan oyun da yılan oyunuyken teknolojiyle birlikte o günler geride kaldı. Akıllı telefonların çıkmasıyla eski telefonların pabucu dama atıldı. Telefonlar önce renklendi, daha sonra fotoğraf çeker hale geldi. Video kaydı filan derken en son dokunmatik telefonlara kadar geldik. Ancak teknoloji ilerledi, telefonlarımız adete birer bilgisayar oldu ve şarjı da yetmemeye başladı.Akıllı telefon kullanıcılarının en çok şikayet ettiği konu telefonlarının şarjının her gün bitmesi ve de telefonlarının dayanıksızlığı oldu.Bunu gözönünde bulunduran üreticiler de Nokia 3310'u yeniden piyasaya sokmaya karar verdi. Sağlamlığı ve uzun şarj süresi ile bu telefon yedek telefonunuz haline gelecek.Nokia 3310'un yeni versiyonunun 75 dolar gibi bir miktara satılması bekleniyor. Özellikle şarj sıkıntısı yaşayan insanların bu telefonu yanlarında alternatif olarak taşıması bekleniyor.