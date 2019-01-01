Elektronik Güvenlik Sistemleri ile Güvende Kalın

Elektronik Güvenlik, Kontrol sistemleri ve Otomasyon konusunda faaliyet göstermekte olan Gazi Information Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. , profesyonel proje ekibi ile müşterilerinin memnuniyeti doğrultusunda daima kaliteli hizmet vermektedir.

7/24 canlı izleme imkanı sunan güvenlik kamera sistemleri ile istenilen kapasiteye göre kayıt alma imkanı sunmaktadır. Bu sistemler sayesinde kaydedilen kayıtları izleyebilme ve bu videoları raporlama imkanı sunmaktadır. Güvenlik kamerası kullanımı ev, işyeri ve araç kamerası hizmetleriyle ihtiyaca uygun her alanda çözümler üretmektedir.

Hırsızlık ve gasp gibi tehlikeli durumlarda hırsız alarm sistemleri ile yüksek desibelde çıkan siren ile ilgili birimleri uyarabilmektedir. Böylece mekanın güvenliği alarm sistemleri ile sağlanmaktadır. Yangını başlangıç anında tespit edebilen yangın alarm sistemleri tarafından oluşturulan uyarı ile ilgili birimlere müdahale şansı sağlayıp, söndürme sistemlerini ikaz edilmektedir.

Sitelerde ve apartman dairelerinde kullanılan görüntülü diafon sistemleri, görüntülü ve sesli iletişim sağlamaktadır. Ofis ve villa modelleri de bulunan sistemler de güvenlik önlemlerinde büyük rol almaktadır.

Geçiş Sistemleri Hizmetleri

İnsanların belirli bir alana giriş ve çıkışlarının sınırlandırıldığı geçiş kontrol sistemleri; hastane, fabrika, özel kurum, site ve AVM gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Kişiye özel tanımlanan geçiş sistemleri şifreli geçiş, kartlı geçiş, parmak izi ile geçiş gibi yazılımlarla güvenli geçiş sağlanmaktadır.

Geçişleri sınırlayıp, kontrol altına almak ve güvenliği arttırma amacıyla turnike sistemleri oldukça yaygın kullanılmaktadır. Uygun olmayan kişilerin geçişini engellemek için kullanılan turnike sistemi mekanlara göre farklı şekillerde kullanılmaktadır. Turnike fiyatları ve çeşitleri kullanılacak alana göre çeşitlilik göstermektedir.

Otopark bariyeri sistemleri hizmeti ile kollu bariyer geçiş sistemleri, tuzaklar, mantar bariyer, road blocker ve plaka tanıma yazılımları kurularak otopark giriş çıkışlarında güvenlik sağlanmaktadır.

Belirlenen alana izinsiz araç girişlerin önüne geçmek güvenlik bariyer sistemleri sayesinde mümkündür. Bu sistemler ile uyumlu olarak çalışan plaka tanıma sistemi ya da kablosuz alıcılarla belirli araçların otomatik geçişi sağlanmaktadır. Giren çıkan tüm araçların da kayıt altına alınması sağlanıyor. Araçların plakalarına veya ön camına küçük çip yerleştirilip alıcı ile tanınması sağlanmaktadır. Bariyer geçiş sistemleri ile birlikte çalışabilen otopark otomasyon sistemleri yazılımları birçok kurum tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

Fabrikalarda, firmalarda, ofislerde ve şirketlerde personelin mesai hesaplamasını yapılmasını sağlayan Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) ile giriş çıkışlar kayıt altına alınmaktadır.

Personelin adına tanımlanmış kişisel kartlarla oluşturulan kartlı geçiş sistemleri ile giriş çıkış kapılarına kart okuyucular yerleştirilmektedir. Kartlar okutularak geçiş kapısından geçilmektedir. Böylece ay sonunda personellerin çalışmaları kayıt altına alınarak puanları belirlenmektedir. Şifreli geçiş sistemleri, yüz tanıma ve parmak izi sistemleriyle de aynı kalitede hizmet sunulmaktadır.

Ses ve acil anons sistemlerinde, iki veya daha fazla lokasyondan oluşan büyük projelerde, kendi içinde network sistemleri veya LAN'dan kontrol edilebilen entegre sistemler kurmaktadır.

Hızlı ve Güvenli Bilgi Aktarımı

Fiber optik sistemler ile elektrik alanlarının neden olduğu gerilim risklerini ortadan kaldırıp patlama veya yangın gibi tehlikelere karşı güvenlik sağlanmaktadır. Böylece bilgiyi uzak mesafelere daha hızlı aktarabilmektedir.

Sistemlerin hızlı ve verimli çalışabilmesi için network kablolama yapısı büyük bir önem taşır. Sinyalleri sorunsuz bir şekilde iletip birçok sistemi tek bir çatı altında toplayan yapısal kablolama ile altyapıyı yönetebilmek ve gerektiğinde genişletebilmek mümkündür.

Kolluk kuvvetlerinin topluma yönelik tehditleri bertaraf edebilmesi için tasarlanmış Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (kgys) ile stratejik yerler 7 gün 24 saat kesintisiz izlenip kayıt altına alınabilmektedir.

Elektronik güvenlik sistemleri konusunda yıllardır hizmet veren firma keşif aşamasından işi teslim edene kadar güvenlikten ödün vermemektedir. Müşterilerinin fikir ve isteklerini de dikkate alarak en uygun projeyi ve çözümleri sunarak son teknolojik çalışmalarla garantili hizmet vermektedir