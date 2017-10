En Nadir Bulunan Pokemonlar

Elbette Pokemon GO oyunun dünyası içerisinde bir yandan kolay bir şekilde bulunabilen ve nerelerde ortaya çıkacağı az çok tahmin edilen pokemonlar varken, aynı zamanda bulunması son derece zor olan pokemon türleri de mevcuttur

Elbette Pokemon GO oyunun dünyası içerisinde bir yandan kolay bir şekilde bulunabilen ve nerelerde ortaya çıkacağı az çok tahmin edilen pokemonlar varken, aynı zamanda bulunması son derece zor olan pokemon türleri de mevcuttur. Most Powerful Pokemons olarak nitendirilen en güçlü pokemonlar genellikle en az bulunan pokemonlardır. Birçok farklı pokemon oyun sever çoktan kolay bir şekilde bulunan ve yakalanan pokemonların peşini bıraktı ve nerdeyse tüm gün çılgınlar gibi nadir bulunan pokemonların peşinden birçok faklı yere sürüklenmekte. Üstelik bilindiği üzere birçok değişik pokemon türü kendi bir takım özelliklerine göre sadece farklı ülkelerde bile ortaya çıkabiliyor. Örneğin bir su pokemonu denize bağlı olan bir ülkede çok daha fazla çıkmakta ve hatta bazı su pokemon türleri de yalnızca bu tür ülkelerde kendini göstermektedir. Nadir Pokemonlar hakkında bilgi aldığımız Popgi üzerinden sizlere listeyi sunuyoruz.-Gyarados türü su pokemonu oldukça nadir bir pokemon türü olarak ön plana çıkıyor. Elbette Magikarp evrimleştirilerek bu pokemon elde edilebilir fakat 400 Magikarp şekeri bulmak da nerdeyse imkânsız gibi. -Uykucu bir pokemon olarak bilinen Snorlax, özellikle de savunma gücü en kuvvetli pokemonlardan biridir. GYM’leri koruma noktasında en iyi silah olabilir ancak şu ana kadar yakalayan biri henüz duyulmadı. -Mewtwo belki de birçok pokemon sever adına en güçlü pokemon olarak görünüyor. Elbette henüz şu ana kadar her hangi bir hiçbir şekilde görünmüş değil. -Zapdos da şu ana kadar hiç kimse tarafından yakalanamayan ve aynı zamanda efsanevi pokemonlar arasında gösterilen Team instinc’i temsil eden pokemon türüdür.Pokemon oyununu başından beri oynamak için çaba gösteren birçok oyun sever adına artık en büyük amaç hiç şüphesiz nadir olarak ortaya çıkan bu gibi pokemonları yakalamaktır. En son Snorlax’ın okyanusun ortasında belirdiği ve onu yakalamak için de tam okyanusun ortasına gitmek gerektiği gibi duyumlar gelmişti. Elbette bir yandan elde edilen GYM’leri savunma noktasında güçlü savunma pokemonları gerekirken, bir diğer yandan da diğer tüm pokemon avcılarının pokemonları ile savaşmak için de saldırı pokemonlarının yakalanması son derece önemlidir. Fakat şu an için CP’leri oldukça yüksek pokemonları yakalamak bir kenara dursun, şu ana kadar ortaya çıkan bu tür bir pokemon bile henüz duyulmuş değil. Birkaç Ender Pokemon Daha -Bunlar arasında göl kenarlarında ve suyun bol olduğu noktalarda görünen Dragonite’ta yine hala yakalanamamış pokemonlar arasındadır. -Aerodactyl türü bir pokemon da fosil türü bir pokemondur ve 10 km’lik yumurtalarda çıkması muhtemel pokemonlar arasında görülmektedir.