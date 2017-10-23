Engelli çocuklar da robot yapsın diye...

İzmir'de işitme engelli çocuklara hayallerindeki robotları yapmaları amacıyla işaret diliyle robotik kodlama eğitimi verilmeye başlandı

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünce Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri için robotik kodlama kursu açıldı. Pilot uygulamada 10 öğrenci eğitim alıyor. Bilgisayarda kod yazmayı öğrenen, motor, sensör, devre gibi donanımları tanıyan çocuklar, legolarla tasarımlarını oluşturup verdikleri komutlar doğrultusunda hareket ettiriyor.



Çocuklara problemlere çözüm üretmeyi öğreten 30 saatlik kurs, hayal güçlerini zenginleştiriyor, hayallerinin gerçeğe dönüşmesine yardımcı oluyor.





"Çocuklar robotik kodlamaya ilgi gösteriyor"



İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, teknoloji çağında kodlamanın büyük önem kazandığını, yazılım sektörü gücünün ülkeleri küresel rekabette öne çıkardığını belirtti.



Türkiye'nin son yıllarda okullarda teknoloji kullanımının artırdığına dikkati çeken Yahşi, teknolojide üreten ülke olma hedefi çerçevesinde kodlama konusunun müfredata girdiğini anlattı. Yahşi, çocukların robotik kodlamaya büyük ilgi gösterdiğini aktararak, bu eğitimlerin herkesin kendi basit robotunu yapmasını mümkün kıldığını ifade etti.



Eğitimde fırsat eşitliği bilinciyle robotik kodlama kursunu tüm öğrencilere yaymaya gayret ettiklerini kaydeden Yahşi, Türkiye'de ilk kez işitme engellilere yönelik robotik kodlama kursu açtıklarını söyledi.



Yahşi, çağın eğitim anlayışında analitik düşünen, karşılaştığı problemleri bilgilerini kullanarak geliştirdiği metotlarla çözebilen bireylerin yetiştirilmesinin öne çıktığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Kodlama çalışmaları öğrencinin matematik, mühendislik, fen bilimlerine yatkınlığını ortaya çıkarıyor. Mühendisliğe ilgiyi artırıyor. Artık bilginin öğrenciye hazır halde sunulması istenmiyor, öğrenci araştıracak, edindiği bilgiyi kullanarak problemini çözecek. Bu, özgüven oluşmasına da katkı sağlıyor."



Kursta çocukların ilk etapta çocuk kodlamanın temel ilkelerini öğrendiğini dile getiren Yahşi, "Kod yazmayı öğreniyorlar, elektronik devrenin ne olduğunu, ne işe yaradığını görüyorlar, sensörleri tanıyorlar. Bunları öğrendikten sonra gerisi hayal güçlerine kalmış. Hayallerindeki makineyi tasarlayarak, adım adım onu oluşturuyorlar." ifadelerini kullandı.



Babasının yükünü hafifletecek robot yapacak

Kursa ilişkin düşüncelerini işaret dili tercümanı aracılığıyla aktaran kursiyerlerden 7. sınıf öğrencisi Ramazan Akdeniz, kurs sayesinde robotların nasıl çalıştığını gördüklerini belirterek, robotların davranışlarının kodlama ile oluşturulduğunu, kodlarla istenilen komutun yerine getirtildiğini kaydetti.Burada gördüklerinin teknolojiye ve robotlara olan ilgisini artırdığını vurguylayan Akdeniz, gelecekte insanların hayatını kolaylaştıracak robotlar yapmayı istediğini dile getirdi.Akdeniz, babasının Manisa'nın Akhisar ilçesinde tarımla uğraştığına değinerek, önce ona işlerini kolaylaştıracak robotlar yapmayı düşündüğünü ifade etti.Okulun 7. sınıf öğrencisi Seher Atak da bu kursa başladıktan sonra mühendis olmaya karar verdiğini belirterek, kendi yazılımlarını taşıyan robotlar yapmanın hayalini kurduğunu söyledi.Öte yandan pilot uygulamanın ardından kurs yaygınlaştırılacak. Belirli öğrenme düzeyinde olan zihinsel engelliler için de robotik kurs açılması planlanıyor.