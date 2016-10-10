Temizlik şirketleri arasında kalite, güven ve profesyonellik açısından önemli bir sıralamada olan Esma Temizlik Şirketi sizler için en iyi hizmet sunmak için doğru yöntemleri kaliteli ve eğitimli personeller ile yerine getirmektedir. Hizmetlerinde müşteri memnuniyet merkezli çalışmaktadır. Hizmetlerinde ticari kardan çok hizmetindeki müşteri memnuniyetine önem vermektedir. Sizde İstanbul temizlik şirketi talebinde bulunuyor iseniz tek yapmanız gereken Esma temizlik şirketi ile iletişime geçmenizdir.

Esma Temizlik Şirketi Hizmet Bölgeleri

Esma temizlik başta Beylikdüzü Temizlik Şirketi taleplerini yerine getirmektedir. Bu ilçe ile birlikte Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Bahçeşehir, Silivri, Çatalca ilçelerinde hizmet vermektedir. Hizmet bölgeleri dışına çok çıkma gibi bir amacı yoktur. Çünkü çok fazla iş yapmak yerine kaliteli ve sorunuz hizmet vermek Esma temizlik şirketi için çok daha önemlidir.

Esma Temizlik Hizmet Kategorileri Nelerdir?

Temizlik şirketi olarak kurumsal ve bireysel çözümler sunan Esma temizlik öncelikleri arasında kurumsal talepler yer almaktadır. Özellikle Fabrika temizliği, dış cephe temizliği, ofis temizliği, yangın sonrası temizliği gibi hizmetlerde yeterli bilgi ve tecrübe ile birlikte gerekli teknolojik alt yapı ve deneyimli personel yapısına sahiptir. Bu yetileri bölgesinde kurumsal hizmet veren temizlik şirketi markasını kazanmasını sağlamıştır.

Beylikdüzü ilçesi Esma temizlik için çok ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü bu ilçede ofisi yer almaktadır. Aynı zamanda en çok hizmet verdiği ilçeler arasında açık ara liderliği beylikdüzü yürütmektedir. Bu nedenle Esma Temizlik Şirketi çözümlerinde önceliğini beylikdüzüne vermektedir.

Esma Temizlik bazı dönemler kampanyalar yapmaktadır. Bu kampanyaları yakalamanız durumunda çok uygun fiyata temizlik ihtiyaçlarını Esma temizlik ile çöze bilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken resmi web sitesi olan esmatemizlik.com adresini takip edebilirsiniz.