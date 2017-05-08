Facebook, 2 milyar kullanıcıya doğru gidiyor

Yılın ilk çeyreğinde gelirlerini yüzde 49 arttıran sosyal medya devi Facebook, kısa süre içerisinde 2 milyar kullanıcı sayısına ulaşacaklarını belirtti

Açıklanan verilere göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde net kar ve geliri arttı. Bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak ortalama 1,94 milyar kişiye ulaşan Facebook, kısa süre içerisinde 2 milyar kullanıcı sayısına ulaşacaklarını belirtti.



Geçen yılın ilk çeyreğinde hisse başına 0,6 dolar kar elde eden Facebook, bu yılın ilk çeyreğinde de hisse başına 1,04 dolar kar yakaladı. Şirketin bu yılın ilk çeyreğinde geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artarak 8,03 milyar dolara ulaştı. Facebook, 2016'nın ilk üç ayında 5,38 milyar dolar gelir sağlamıştı.



Facebook, günlük kullanıcı sayısını da 1.23 milyardan 1.28 milyar seviyesine yükseltti. Facebook'un gelirlerini ve kullanıcı sayısını arttırmak için Afrika ve Hindistan gibi ülkelere hizmet sunmaya devam edeceği belirtildi.