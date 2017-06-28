Facebook, 2 milyara ulaştı!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Facebook, 2 milyar kullanıcı sayısını geçti

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulaması hiç kuşkusuz Facebook oldu. Her geçen gün kendisini yenileyen Facebook, kullanıcı sayısını da artırmaya devam etti.



Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, yaptığı açıklamada 2 milyar kullanıcıya ulaştıklarını söyledi. Facebook hesabından bir açıklama yapan Zuckerberg, ‘‘Bu sabah itibari ile Facebook ailesi resmen 2 milyar olmuştur. Dünyayı birleştirme yolunda ilerleme kaydediyoruz. Şimdi de dünyayı birlikte birbirine yakınlaştıralım. Bu yolculukta sizinle birlikte olmak büyük bir onur’’ dedi.



2012 yılının Ekim ayında kullanıcı sayılarının bir milyar olduğunu belirten Zuckerberg, beş yıl içinde de 2 milyar kullanıcıya ulaştıklarını ifade etti.







Facebook, 2004 yılında Harvard Üniversitesi'nin bir odasında Zuckerberg ve üç arkadaşı tarafından kurulmuştu. İlk başta üniversite öğrencilerinin arkadaşlığı için kurulan facebook daha sonra da tüm dünyaya açılmıştı. Kendisini sürekli yenileyen facebook, her geçen gün biraz daha büyümeye devam ediyor.