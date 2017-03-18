Facebook'a şimdi de 'mesaj kutusu' geldi!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Facebook'a bir özellik daha geldi.
Dünyanın en çok sevilen uygulaması facebook, bir yenilikle daha karşımıza çıktı. Uygulamanın yeni özelliği ise 'Mesaj Kutusu'.
Peki ne işe yarayacak bu mesaj kutusu. Alınan bilgiye göre bu özellik sayesinde artık kimin size mesaj gönderdiğini, kimin yorum yaptığını, yaptığınız yorumlara nasıl yorumların geldiğinin kaydı bu bölümde toplanacak.
Artık sayfa sayfa gezmeye gerek kalmadan, aradığınıza tek tıkla ulaşabileceksiniz. Geçen ay test edilen uygulama bazı kullanıcılarda aktif hale geldi bile. Yeni özelliğin çok kısa zamanda tüm kullanıcılara açılacağı belirtiliyor.