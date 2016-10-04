Çıktığı günden bu yana hızla yükselişte olan Facebook, her geçen gün yenilikleriyle daha da büyümeyi hedefliyor. Ünlü sosyal paylaşım sitesi olan Facebook, bu kez de alışveriş dünyasına girmeye hazırlanıyor. Facebook, Marketplace adlı yeni uygulaması ile artık arkadaşlarınızla alışveriş yapma olanağı da sunacak. Bu şekilde alışveriş sitelerine rakip de olmaya çalışan Facebook'un bu uygulaması ilek etapta 4 ülkede kullanılmaya başlanacak.
Uygulamanın tüm dünyaya ne zaman yayılacağı ise henüz belli değil.
Facebook
kullanıcıları artık ilk etapta 4 ülkede site üzerinden eşya alıp satabilecek.
Sosyal paylaşım sitesi, "Marketplace" (pazar yeri) adlı yeni uygulaması ile kullanıcıların kendi sosyal çevreleriyle ve komşularıyla alışveriş yapmalarını kolaylaştırmayı hedefliyor.
Facebook
Ürün Geliştiricisi Bowen Pan "Bu (Marketplace) ayrıca özellikle aradığımız eşyaları bulmamızı sağlayacak. Bu uygulamayı insanlar için geliştirdik, büyük şirketler için değil" diyor.
Yeni uygulamaya, "Messenger
" ve "Bildirimler" seçeneklerinin ortasındaki dükkan logosuna basılarak ulaşılıyor.
Uygulama şimdilik yalnızca ABD, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda'da 18 yaş üstü kişiler tarafından kullanılabilecek.
Kullanıcılar yakınlarında satılan eşyaları görecek.
Uygulama öncelikle yakınlardaki diğer kullanıcıların sattıkları eşyaları gösteriyor.
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