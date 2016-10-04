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    • Facebook artık eşya da satacak

    Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi Facebook, yeni bir uygulama başlatarak, eBay ve Amazon gibi alışveriş sitelerine rakip oldu

    04 Ekim 2016 Salı 16:24
    Facebook artık eşya da satacak
    Çıktığı günden bu yana hızla yükselişte olan Facebook, her geçen gün yenilikleriyle daha da büyümeyi hedefliyor. Ünlü sosyal paylaşım sitesi olan Facebook, bu kez de alışveriş dünyasına girmeye hazırlanıyor. Facebook, Marketplace adlı yeni uygulaması ile artık arkadaşlarınızla alışveriş yapma olanağı da sunacak. Bu şekilde alışveriş sitelerine rakip de olmaya çalışan Facebook'un bu uygulaması ilek etapta 4 ülkede kullanılmaya başlanacak. Uygulamanın tüm dünyaya ne zaman yayılacağı ise henüz belli değil.

    Facebook     kullanıcıları artık ilk etapta 4 ülkede site üzerinden eşya alıp satabilecek.

    Sosyal paylaşım sitesi, "Marketplace" (pazar yeri) adlı yeni uygulaması ile kullanıcıların kendi sosyal çevreleriyle ve komşularıyla alışveriş yapmalarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

    Facebook Ürün Geliştiricisi Bowen Pan "Bu (Marketplace) ayrıca özellikle aradığımız eşyaları bulmamızı sağlayacak. Bu uygulamayı insanlar için geliştirdik, büyük şirketler için değil" diyor.



    Yeni uygulamaya, "Messenger" ve "Bildirimler" seçeneklerinin ortasındaki dükkan logosuna basılarak ulaşılıyor.

    Uygulama şimdilik yalnızca ABD, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda'da 18 yaş üstü kişiler tarafından kullanılabilecek.

    Kullanıcılar yakınlarında satılan eşyaları görecek.

    Uygulama öncelikle yakınlardaki diğer kullanıcıların sattıkları eşyaları gösteriyor.
    Anahtar Kelimeler: Facebook, Facebook Eşya Satış, Facebook Marketplace

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