Facebook artık iş de arayacak!

Facebook, işverenlerin kendi sayfaları aracılığıyla iş ilanları vermelerine olanak sağlayacak Jobs adlı yeni özelliğini duyurdu

Özellik sayesinde iş arayanlar, uygulama içerisinde verilen iş ilanlarına başvuru yapabilecek. Facebook ise başvuruları Messenger üzerinden işverenlere iletecek. Bir Facebook sayfasına sahip bir firma, ücretsiz ve istediği kadar iş ilanı verebilecek. Bu iş iş ilanları haber akışında da karşınıza çıkabilecek. Facebook’un Reklam ve iş platformlarının başkan yardımcısı Andrew Bosworth, hali hazırda iş ilanlarının Facebook içerisinde yer almaya başladığını belirtti.



Bu uygulamanın Linkedin için tehdit oluşturacağı da söyleniyor. Facebook şimdilik iş aramak için pek kullanılan bir platform olmasa da ilerleyen zamanlarda Linkedin ve benzer platformları geride bırakabileceği düşünülüyor.



Linkedin ve Facebook’u ayıran en önemli noktalardan biri ise Linkedin'de orta ve üst düzey yeteneklere sahip çalışanların aranması. Facebook için hedeflenen ise küçük veya büyük firmaların herhangi bir iş için iş ilanları verebilmesi.



Şimdilik sadece Amerika ve Kanada'ya sunulan özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman dağıtılacağı belli değil.