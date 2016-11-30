Facebook Messenger'da hem sohbet hem oyun zamanı!

Dünyada birçok kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılan Facebook Messenger’a eklenen yeni özellik ile uygulama üzerinden oyun oynayabileceksiniz

Facebook’un Instant Games adı verdiği ve şimdilik 30 ülkede kullanıma sunduğu bu özellik sayesinde, arkadaşlarınızla Space Invaders ve Pac-Man gibi popüler oyunları oynama imkanı sunuyor.



Kullanıcıların hiçbir yükleme yapmadan bu oyunlara anında ulaşım sağlayabilecek. Kullanıcılara eğlenceli dakikalar vaat eden Facebook, arkadaşlarımız arasında tatlı bir rekabet ortamı oluşturarak farklı bir oyun anlayışı ortaya çıkartmak istiyor.



Belirttiğimiz gibi, hiçbir yükleme yapmadan ulaşabileceğiniz bu oyunlara, sohbet sırasında rahatlıkla katılabileceksiniz. Sohbet sırasında oyun oynayan bir arkadaşınızın oyununa rahatlıkla bağlanıp beraber skor yarışına girebileceksiniz.



Kısacası, Facebook oyunlarına farklı bir yapı kazandıran yetkililer, Instant Games adı verdiği bu özellik ile eğlencesi bol rekabeti çok oyunlar sizi bekliyor. Anlık oyun özelliğine ise Messenger oyun koluna tıklayarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz. (shiftdelete)