Facebook şimdi de şehir kuruyor!

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, şirketin Silikon Vadisi’nde bulunan merkezinin etrafına bin 500 konutluk bir ‘mini şehir’ kuracaklarını açıkladı

Facebook'un kurucu ortağı Mark Zuckerberg, şirketin ABD'nin California eyaletinde bulunan merkezini küçük çaplı bir şehre çevireceklerini açıkladı.



Facebook Topluluk sayfasındaki bir yazıda “Amaçlarımızdan biri, uzun zamandır ihtiyaç duyulan hizmetleri sunan yakın bir merkez oluşturmak” deniyor. Yazının devamında ise şöyle deniyor: “Bu sadece bir başlangıç. Facebook’un varlığını halkın yararına dönüştürmek için yerel liderlerle ve topluluk üyeleriyle yakından çalışmaya devam etmeyi tasarlıyoruz. Evimiz olarak adlandırmaktan kıvanç duyacağımız bir yer olacak.”



Silikon Vadisi'nde yaşanan konut sıkıntısı nedeniyle merkez binanın etrafına bin 500 konutluk bir site yapma kararı alan Zuckerberg, söz konusu ‘mini şehir'de konutların yanı sıra ofis ve dükkanların da bulunacağını duyurdu.

33 yaşındaki girişimci, amaçlarının uzun soluklu bir kamu hizmeti yapmak olduğunun altını çizerek, çalışanlarının daha rahat etmesi ve daha az harcaması için böyle bir hamle yaptıklarını açıkladı.



2 yıl içerisinde tamamlanması planlanan projenin sadece Facebook çalışanlarına değil herkese satılacağı kaydedilirken, "Evlerin yüzde 15'i piyasanın altından fiyatlandırılacak" açıklaması yapıldı. ‘Willow Campus' (Söğüt Kampüsü) olarak da adlandırılan mini şehir, San Francisco'nun 72 kilometre güneyindeki Menlo Park kentinde inşa edilecek.