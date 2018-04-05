Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi!

Milyonlarca insanın Facebook'taki kişisel verilerinin sızmasıyla ilgili dünyayı sarsan skandaldan Türkiye'de de 234 bin 584 kullanıcının etkilendiği ortaya çıktı

Facebook’un Teknolojiden Sorumlu Başkanı Mike Schroepfer, Londra merkezli danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'nın izinsiz olarak Facebook verilerini topladığı kullanıcı sayısının 87 milyonu bulduğunu açıkladı.



ABD’deki son başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın ekibiyle çalışan Cambridge Analytica şirketinin milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini usulsüz kullandığının ortaya çıkması, sosyal medya platformuna yönelik eleştirileri artırmıştı. İlk aşamada 50 milyon kadar Facebook kullanıcısının verilerinin sızdığı medyaya yansımıştı.



Facebook kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, verilerin usulsüz kullanılmasıyla ilgili özür dilemişti. Zuckerberg, bu skandala ilişkin 11 Nisan’da ABD Temsilciler Meclisi Ticaret Komisyonu’nda ifade verecek.



TÜRKİYE'DEN 223 KİŞİ İNDİRDİ



Cambridge Analytica kişisel verileri izinsiz toplama amacıyla bir uygulama geliştirmiş, uygulamayı kuran Facebook kullanıcılarına küçük ödemeler yapmıştı.



Türkiye'den de 223 kişinin bu uygulamayı kurduğu açıklandı. Ancak yasadışı bir şekilde, uygulamayı kurma karşılığında para alan kullanıcıların Facebook arkadaşlarının ve onların arkadaşlarının verileri de toplandı. Böylece Türkiye'den 234 bin 584 kişinin kişisel verilerine izinsiz bir şekilde erişilmiş oldu.



Facebook, dünya medyasına yansıyan skandalı uzun süre yeterince önemsememekle eleştirilmişti.