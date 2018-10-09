Facebook'un rakibi kapanıyor!

Google, Facebook'a rakip olma hedefiyle kurduğu Google+ servisinin büyük bölümünü, sistem açığı sonucu kullanıcıları bilgilerinin belli bir süreliğine korunmasız hale gelmesine bağlı olarak kapatma kararı aldı

Facebook'un rakibi kapanıyor!
09 Ekim 2018 Salı 11:39

BBC'nin haberine göre, Şirketten yapılan açıklamada, kapatma kararının kullanıcı hedeflerine ulaşılamamasıyla ilgili olduğu belirtildi.

Google, yakınlarda yazılım sisteminde yaşanan bir açık nedeniyle, Google+ kullanıcılarının özel bilgilerinin üçüncü tarafların erişimine karşı korunmasız hale geldiğini belirtiyor. Şirket, 500 bin kullanıcının bu durumdan etkilendiğini bildiriyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #facebook #facebook rakip #google+
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