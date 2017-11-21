Facebook'un tahtını salladı!

Çin'in en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WeChat'in yaratıcısı Tencent şirketi, ülkede 500 milyar dolar değerini geçen ilk şirket oldu

Facebook, Twitter ve Google uygulamalarının yasak olduğu Çin'de en çok kullanılan uygulama olan WeChat yaratıcı şirketi Tencent'in hisse değerleri Facebook'u geçerek Çin'de 500 milyar dolar değerini aşan ilk şirket oldu.



Açıklanan son verilere göre Tencent, dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında Amerikan teknoloji egemenliğini bozarak listede beşinci sırada yer aldı.



Asya'nın en değerli şirketlerinden biri haline gelen Tencent'in hisseleri geçen yıla göre iki katına çıkarken, şirketin geçen hafta yayınladığı üçüncü çeyrek sonuçlarındaki başarının çevrimiçi oyun uygulamalarında kaynaklanarak hisseleri arttırdığı düşünülüyor.



Çin'de 500 milyon ve dünya genelinde bir milyara yakın kullanıcısı olan WeChat uygulaması, Batı'daki birçok mesajlaşma uygulamasının aksine müşteri hizmeti ve ödemeler gibi hizmetler sunuyor.



Uygulamanın sahibi Tecent şirketi yalnızca mesajlaşma uygulamalarında değil, çevrimiçi oyun uygulamalarında da başı çekiyor.



Dünyada en çok oynanan oyunlardan biri olan Clash of the Clans yaratıcısı Supercell'e sahip olan Tencent şirketinin aynı zamanda Snapchat uygulamasında da hisseleri bulunuyor.