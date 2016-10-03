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    • Facebook'ta bu isimleri engellemek mümkün değil

    Sosyal ağ devlerinden Facebook'un kurucusu Zuckerberg'e dair ilginç bir detay ortaya çıktı. Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan'in profilleri engellenemiyor. Zuckerberg'ler, şu anda Facebook'ta engellenemeyen tek aile konumunda

    03 Ekim 2016 Pazartesi 10:04
    Facebook'ta bu isimleri engellemek mümkün değil
    Sosyal ağ devi Facebook'ta, sizinle iletişime geçmesini istemediğiniz kişi veya kişileri engelleyebiliyorsunuz. Facebook'un bu konudaki açıklaması şöyle:

    “Birisi Facebook'ta sizi rahatsız ediyorsa, bu kişiyi durdurmanın en iyi yolu onu engellemektir. Engelleme hakkında daha fazla bilgi alın. Birinin sizinle iletişim kurmasını kısıtlamanın diğer yollarından bazıları şunlardır..."

    Facebook'ta dilediğiniz herkesi engelleyebiliyorsunuz; bir aile hariç!

    Birçok kişinin tahmin ettiği üzere Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in profil engellenemiyor. Zuckerberg'i engellemek istediğinizde şu hata ile karşılaşıyorsunuz.



    Eşi de engellenemiyor

    Gördüğümüz gibi 'bir hata oluştuğu' yazısı beliriyor ve Mark Zuckerberg engellenemiyor. Dikkat çeken bir başka detay ise Zuckerberg'in eşi Priscilla Chan'in profilinin de engellenemiyor olması. Yani Zuckerberg'ler, şuanda Facebook'ta engellenemeyen tek aile durumunda.
    Anahtar Kelimeler: Facebook, Facebook Engelleme

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