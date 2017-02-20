Facebook'ta özel mesajlar okunacak mı? Tepki çeken açıklama

Facebook , özel hayatın gizliliği konusunda tartışma yaratacak bir adım atıyor

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Facebook, tepkileri üzerine çekecek bir uygulamaya imza atabilir.Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, yaptığı açıklamada özel mesajları okuyacak bir yapay zeka üzerinde çalıştıklarını söyledi. Yapay zekanın mesajları okumasının nedeni, kişinin ilgi alanlarını belirleyip, reklam çalışmalarını da bunu dikkate alarak yapması olarak belirtildi. Ancak yine de bu durum kafaları karıştırdı.Facebook mesajlarının okunacak olması, kullanıcıların kafasında soru işareti yarattı. Mesajların yapay zekanın eline de geçecek olsa, başkalarının da görebileceği endişesi, kullanıcıları kapladı.Özel hayatın gizliliği adına tepki ile karşılanacak olan yenilik konusunda henüz facebook net bir tavır almış da değil.Facebook, 4 Şubat 2004 tarihinde kuruldu. İlk etapta ABD'deki tüm okullarda iletişimi kurmak için kullanılan Facebook, daha sonra alanını genişletti ve tüm dünyaya yayıldı.Dünyanın en çok tıklanan 2. sitesi olan Facebook, zaman içinde de yeni güncellemelerle kendisini yeniledi ve yenilemeye de devam ediyor.