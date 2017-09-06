Geçen hafta Google'da en çok bunları aradık!

Interpress’in Google Türkiye'den elde ettiği verilere göre 28 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Türkiye’de en çok “Kurban Bayramı mesajları” arandı. İkinci sırada “30 Ağustos Zafer Bayramı” yer alırken üçüncü sırayı ise “Bayram namazı saatleri” aldı. Güneydoğu Asya ülkelerinden Myanmar'da Müslüman cemaatin çoğunlukta olduğu Arakan'daki çatışmalar sonrası şiddetten kaçan binlerce Müslüman, komşu ülke Bangladeş’e sığınırken Türkiye’de en çok aranan konular listesinde dördüncü sırada “Arakan” yer aldı. “KYK yurt sonuçları” beşinci sırada yer alırken, bir otel odasında öldürülmesi ile gündemi derinden sarsan ünlü oyuncu “Vatan Şaşmaz” da Google’da en çok aradığımız kelimler arasında altıncı sırasında yer aldı. Listede yedinci sırayı “Arefe Günü” alırken, sekizinci sırada ise “TEOG 2 nakil sonuçları” yer aldı. İzmir'in Buca ilçesinde, cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında meydana gelen patlamada 8 kişi yaralanırken “Buca’da patlama” en çok aranan konular arasında dokuzuncu sırada yer aldı. Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu “Ercüment Balakoğlu” ise geçen hafta Google’da en çok aranan konular arasında onuncu sırada yer aldı.
En çok aranan diğer kelime ve konular ise şöyle …
11. Kuzey Kore, hidrojen bombası
12. Rüzgar Erkoçlar
13. Elçin Sangu
14. Lady Diana
15. Türk Bayrağı
16. Filiz Aker
17. Cenk Tosun
18. Sevilay Öztürk
19. Atatürk
20. Josef de Souza
21. Selena Gomez
22. Kör Niko
23. Kenan İmirzalıoğlu
24. Dünya Barış Günü
25. Yaşar Alptekin
26. Doğan Yurdakul
27. Taylor Swift
28. Öykü Karayel
29. Bayram tatili ne zaman bitiyor
30. İzmir Marşı
Geçtiğimiz hafta Google’da en çok aranan konular ve başlıklar açıklandı
Interpress’in Google Türkiye'den elde ettiği verilere göre 28 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Türkiye’de en çok “Kurban Bayramı mesajları” arandı. İkinci sırada “30 Ağustos Zafer Bayramı” yer alırken üçüncü sırayı ise “Bayram namazı saatleri” aldı. Güneydoğu Asya ülkelerinden Myanmar'da Müslüman cemaatin çoğunlukta olduğu Arakan'daki çatışmalar sonrası şiddetten kaçan binlerce Müslüman, komşu ülke Bangladeş’e sığınırken Türkiye’de en çok aranan konular listesinde dördüncü sırada “Arakan” yer aldı. “KYK yurt sonuçları” beşinci sırada yer alırken, bir otel odasında öldürülmesi ile gündemi derinden sarsan ünlü oyuncu “Vatan Şaşmaz” da Google’da en çok aradığımız kelimler arasında altıncı sırasında yer aldı. Listede yedinci sırayı “Arefe Günü” alırken, sekizinci sırada ise “TEOG 2 nakil sonuçları” yer aldı. İzmir'in Buca ilçesinde, cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında meydana gelen patlamada 8 kişi yaralanırken “Buca’da patlama” en çok aranan konular arasında dokuzuncu sırada yer aldı. Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu “Ercüment Balakoğlu” ise geçen hafta Google’da en çok aranan konular arasında onuncu sırada yer aldı.