Giyilebilen güneş paneli yaptı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Teknokent bünyesinde Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Yavuz tarafından bir proje kapsamında geliştirilen esnek güneş paneli hayatın birçok alanında kolaylık sağlayacak

Güneş paneli tanıtımını Teknokentte YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, projeyi geliştiren YYÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Dr. Halil İbrahim Yavuz ile birlikte yaptı. Rektör Prof. Dr. Peyami Battal, ürünün çok önemli olduğunu belirterek, "Panel esnek ve elastik bir yapıya sahip olduğu için kullanım alanları çok geniş. İnşallah üretime geçildiğinde kullanım alanının genişliği de dikkate alındığında çok ciddi bir istihdama da yol açmış olacak" dedi.



EKSİ 60 DERECEDE BİLE ÇALIŞIYOR



Projeyi geliştiren YYÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Yavuz, giyilebilen panellerin bir insanın ihtiyacı olan enerjiyi üretebildiğini söyledi. Yavuz, "Ürün nano güneş paneli yeni bir üründür. Bu panel, dünyada bu boyutta yapılan ilk güneş panelidir. Çok esnek bir paneldir. Bu panel 0.5 volt üretiyor. Bir insanın ihtiyacı olan tüm enerjiyi üretebiliyorsunuz. 20 yıllık ömrü var. Telefonunuz şarj edebilir, fener kullanabilir veya acil yardımlar için kullanabilirsiniz. Panel esnek ve kırılmazdır. Sıfırın altında 60 dereceye kadar donmaz. En önemlisi de giyilebilir bir teknolojiye sahiptir. Biz güneş paneli konusunda Çin'e bağımlıyız. Ancak bu bağımlığımız artık bizim üretimimizle Van'da olacak" dedi.



ASKER HÜCUM YELEĞİNDE KULLANABİLECEK



Yaşamın birçok alanına olduğu gibi en çok Mehmetçiğe fayda sağlayacağını belirten Yrd. Doç. Dr. Yavuz,"Hücum yeleklerine monte edilebilen ve maliyeti düşük olan paneller sayesinde arazideki askerler birçok cihazlarının enerjisini bundan sağlayabilecek. Ayrıca en önemli özelliği güneş açısından bağımsızdır. Güneş görmediği takdirde yine enerji üretebiliyor. Bunu normal güneş santrallerinde kullanacak hale getireceğiz" dedi.



AY IŞIĞINDAN ENERJİ ÜRETEN PANEL ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ



Projeyi geliştirdiklerini belirten Yrd. Doç. Dr. Yavuz, gelecek yıl içersinde ilk etapta 35 bin panelle üretime başlayacaklarını söyledi. Yavuz, "Bir enerji firmasından 35 bin panel siparişi aldık. Biz bu çalışmamızı daha da geliştirerek ay ışığından enerji üreten panel yapmayı planlıyoruz. Denemesini yaptık ve olumlu sonuç aldık"şeklinde konuştu.