Google'a 4.3 milyar euro ceza kesildi

Avrupa Birliği, teknoloji şirketi Google'a rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla açtığı davada karar verdi. AB, Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 4,3 milyar avro para cezası verdi

AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager, AB Komisyonu'nun Google kararını açıkladı.

Vestager, Avrupa Komisyonu'nun Google'ın Android mobil işletim sistemini rakiplerini engellemek için kullandığı iddiası ile açılan soruşturmada verdiği cezayı açıklamak için basın toplantısı düzenledi.

AB, Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 4,3 milyar avro para cezası verdi. Daha önce de Komisyon Google'a 2.4 milyar euro ceza kesmişti.

Avrupa Birliği iki yıl önce tüketicilerin onlinedaki haklarını savunnan bir şirketler koalisyonu olan FairSearchün şikayeti üzerine Android'e karşı bir soruşturma başlatmıştı. Fairsearch başlta Kayak, eXpedia, TripAdvisor gibi seyahat arama motorları tarafından kurulmuş, sonrasında Microsoft da koalisyona katılmıştı.