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    • Google Allo APK Bilgileri ve İndirme Adresi

    Google, her alanda olduğu gibi; mobil mesajlaşma alanında da devrim niteliğinde bir uygulama ile bomba gibi geliyor. Artık Google Allo ile, Android ve iOS işletim sistemine sahip tüm cihazlardan mesajlaşmak farklı bir boyut, ivme kazanıyor.

    06 Ekim 2016 Perşembe 06:57
    Google Allo APK Bilgileri ve İndirme Adresi
     Google, her alanda olduğu gibi; mobil mesajlaşma alanında da devrim niteliğinde bir uygulama ile bomba gibi geliyor. Artık Google Allo ile, Android ve iOS işletim sistemine sahip tüm cihazlardan mesajlaşmak farklı bir boyut, ivme kazanıyor.

    Bugüne kadar Whatsapp ile özgürce mesajlaşan kullanıcılar, bu mesajlaşma deneyimini Google Allo sayesinde çok daha üst bir seviyeye taşıyacak. Güvenlikten, hızlı ve rahat mesajlaşmaya kadar bir çok ince ayrıntının düşünülerek hazırlandığı yeni nesil Allo, Google tarafından yapılan lansman ile kullanıcılara sunuldu. Şuan ön kayıt aşamasında olan uygulamayı bediNET ekibi olarak derinlemesine ele aldık.

    google-allo

    Google Allo Nedir?

    Google Allo, cep telefonunuzdan ya da Android, iOS işletim sistemine sahip herhangi bir akıllı cihazınızdan mesajlaşmanız için hazırlanmış bir uygulamadır. İnternet üzerinden çalışan bu uygulama, sunduğu hizmet altyapısı mantığıyla Whatsapp gibidir. Fakat mesajlaşma esnasında sunduğu ek imkânlar, arayüzü ve güvenlik noktasında Google tarafından hazırlanmış olması, uygulamayı farklı bir noktaya çıkarmaktadır.

    Google Allo APK Nasıl Kayıt Olunur? Ne Zaman Çıkacak?

    Şuan için uygulamaya sadece, Google Allo Google Play sayfası üzerinden ön kayıt yaptırmak mümkün. Bunun dışında uygulamayı indirme, üye olma ve kullanmaya başlama gibi aşamalar henüz aktif edilmiş değil. Her ne kadar lansmanı yapılarak kullanıcılara sunulmuş olsa da, tam olarak ne zaman tam sürüm halinde sunulacağı ne yazık ki bilinmemekte.

    Mesajlaşırken Asistan Desteği

    Akıllı bir mesalaşma uygulaması elde etmek için, Google Allo uygulaması The Google assistant ile birleştirilmiş durumda. Bu birleşme, sizlere mesajlaşma esnasında bir çok önemli kolaylık sağlıyor. Yazarken, cevap verirken ya da meşgul olduğunuz anlarda otomatik olarak sunabileceğiniz bir çok opsiyon, sizin yerinize düşünen bir asistan her an yanınızda yer alıyor. Dilerseniz uygulamanın neler sunduğunu maddeler halinde ele alalım.

    Bilindiği üzere, güvenlik bu tür mesajlaşma uygulamalarında çok daha önemli bir konuma sahip oluyor. Özellikle de kişisel verilerin, fotoğraf ve benzeri paylaşımların olduğu bu uygulamalar da verilerin korunması Google tarafından önemsenen ciddi bir konu. Bu nedenle de, uçtan uca şifreleme mantığı ile güvenli bir mesajlaşma ortamı yaratılmakta.

    Parmağınızı Kaydırın, O Kelimeleri Bulsun

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    Mesajlaşırken bazen tek tek harfleri yazmak zor gelebilir. Bu tür durumlarda görevi ona bırakın. Siz, ilgili harfler arasında parmağınızı kaydırın; o sizin yerinize uygun kelimeyi bulsun. Yukarıda da bahsettiğimiz asistan uygulaması sayesinde, bir çok kelime otomatik olarak sunulmaktadır. Bunun için eski usûl kelime tamamlayıcıları ya da diğer uygulamaları unutun. Yeni nesil Allo ve Asistan teknolojisi ile bütünleyici, tamamlayıcı özelliğin tadını çıkarın.

     

    Mesajınızı Dilediğiniz Boyutta Gönderin

    mesaj-boyutu

    Mesajınızı yazdınız ya da basit bir kelime göndereceksiniz. Ama bunun daha dikkat çekici olmasını, diğer onlarca belki yüzlerce mesajlaşma içerisinde ön plâna çıkmasını istiyorsunuz. O halde, kelimenizi yazdıktan sonra basit bir yöntem ile mesajınızın boyutunu ayarlayabilirsiniz. Artık sabit bir boyut yok, kelimeler sizin istediğiniz boyutta olacak.

    Resimlerin Üzerine Yazı Yazın, Gönderin

    google-allo-resme-yazi

    Paylaşmak istediğiniz güzel bir fotoğraf var, bunu hemen Google Allo üzerinden göndermek istiyorsunuz. Sistem, sizlere anlık olarak editleme imkânı sunarak, resim/fotoğraf üzerine not düşme şansı tanıyor. Hızlı ve zahmetsiz bir şekilde görsellerin üzerine dilediğinizi yazıp, anında karşı tarafa o şekilde gönderebiliyorsunuz.

     

    Diğer Google Allo Özellikleri Şu Şekilde

    Karşı taraf, herhangi bir görsel ya da içerik gönderdiğinde, mesaj attığında uygulama sizlere otomatik cevap önerileri sunar. Örneğin karşı taraf bir köpek resmi gönderdiğinde; içerisin de “sevimli köpek” gibi çeşitli önerilerin yer aldığı cevaplar çıkar karşınıza. Bu sayede daha hızlı ve içerik ile uyumlu cevapları vaktinizin en kısıtlı olduğu anlarda dahi verebilirsiniz.

    Yeni nesil etiket sistemleri sayesinde, bir çok özel çıkartma sunulmakta. Duygu ve düşüncelerinizi çok daha net, çok daha farklı emojiler ile ifade edebilirsiniz. Sıradan emojilerin tarihe karıştığı ve artık daha sevimli, daha belirgin emojilerin tercih edildiği günümüz de bu büyük bir özellik.

    Peki, O Kadar Uygulama Varken Neden Google Allo?

    1. Her şeyden önce arkasında Google var ve geliştirme noktasında neler yapabileceklerini düşünmek bile yeter.
    2. Güvenlik… Google, kişisel veri güvenliği noktasında sanırım şuan güvenebileceğimiz en büyük şirketlerin başında yer alıyor.
    3. Akıllı… Evet, artık insanlar daha rahat ve basit çözümler istiyor. Sizin yerinize cevap veren, öneriler sunan ve hızlı olan akıllı asistan desteği.
    4. Editleme ve daha nicesi… Fotoğrafların üzerine hemen not yazabilme ve bunu hızlıca paylaşabilme mükemmel bir özellik.
    Kaynak: https://www.bedinet.com/haber/mesajlasma-devrimi-google-allo-android-ve-ios-icin-geliyor-89.html

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