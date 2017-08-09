Google'da en çok bu kelimeleri aradık!

Türkiye’deki internet kullanıcıları 1 Ocak 31 Temmuz tarihleri arasında Google’da en çok Facebook, Youtube, hava durumu, sahibinden, Google, haber, son dakika, çeviri, haberler ve instagram kelimelerini arattı

Google'da en çok bu kelimeleri aradık!

Ajans Press, Google verilerinden faydalanarak Türkiye’nin internet istatistiklerini çıkardı. Alınan verilere göre yılın ilk 7 ayında en çok artış gösteren aramalar; “gece gölgenin rahatına bak”,”içerde son bölüm”, “son depremler”, “survivor”, ve “tv 8 canlı” oldu.

Türkiye genelinde sağlık kategorisinde en çok aranan kelimelerde hastane lider oldu, Seyahat başlığı altında en çok İstanbul’u aranırken spor başlığında Beşiktaş arandı. Google’dan edinilen bilgilere göre haber kategorisinde en fazla çıkış yapan aramalar “hava”, “hava durumu”,”haber” en çok search edilen kelimeler olurken bu alanda “YSK seçmen sorgulama” ve “referandum anketi” en çok çıkış gösteren kelimeler oldu.

Google’da en çok search edilen ilk üç kelimenin medya karnesi de belli oldu. Sosyal paylaşım siteleri arasında 18 bin 996 haberler medyada en çok Facebook konuşulurken, Google hakkında 10 bin 82, Youtube hakkında ise 4 bin 860 haber yansıması tespit edildi.


 

Etiketler; #google #facebook #youtube
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