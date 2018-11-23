Google evlere girmek için patent başvurusu yaptı

Teknoloji ve internet devi Google'ın ABD Patent ve Marka Ofisi'ne (USPTO) yaptığı iki yeni patent başvurusu akıllı ev teknolojisini bir adım daha ileri götürüyor

Google evlere girmek için patent başvurusu yaptı
23 Kasım 2018 Cuma 15:29

Google, ev sahiplerinden evlerini veri madenciliği yaparak dinlenmesine izin vermelerini istiyor.

The Atlantic sitesindeki habere göre, Google ilk patent başvurusu yaptığı akıllı  ev teknolojisi ile evinizdeki cihazları tarayarak analiz edebilecek sonra da algılamalarına göre size tekliflerde bulunacak. Örneğin ev sakinlerinin birinin dolabında bulunan ve üzerindeki oyuncu Will Smith’in baskısı olan tişörtü algılayabilecek ve "Will Smith gibi görünüyorsun. Smith’in yeni filmi yakınındaki sinemada vizyona girdi" tavsiyesinde bulunabilecek.

Sistem, ses imzası özelliği sayesinde kimliğinizi tanımada kullanılabileceği gibi sesinizin tonuna göre yaş ve cinsiyetinizi belirleyebilecek. Akıllı ev sistemi  kullanıcıların gelir düzeyi, ilgilendikleri alanlar ve damak tadlarına göre nereden alışveriş yapabileceklerini ve ne izleyebilecekleri konusunda tavsiyede bulunabilecek.

Google ve Facebook bütün bunları internet üzerinden halen yapabiliyor. Her ikisi de online kullanıcılarına davranışlarını kayıt ve analiz edip kategorilere ayırarak reklam ve diğer içerikler sunabiliyor. Google gmail ve arama geçmişi aracılığıyla kullanıcılara reklam gösterebiliyor.

Google’ın başvurusunu yaptığı yeni patent  akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarlardaki veri madenciliğini bir adım daha ileri götürüyor.

İkinci patent ise özellikle ebeveynlerin evde yokken çocukların davranışlarını takip etme ve internet kullanımlarını taramakla ilgili.

Çocukların yatak odalarına yerleştirilebilen akıllı ev sistemi, sensör ve kameralarla çocukların davranışlarını izleyerek evebeynlerin onlara sınırlama getirebilmelerini sağlıyor.

Örneğin sistem, çocukların kullandıkları kötü dili, internet kullanımlarını veya ailenin evde olmadığı sırada erişmemeleri gereken yerleri denetleyebiliyor.

Google’ın patent başvurusunu halen bir ürün haline getirmemesine karşın bu başvuruların teknoloji devinin evinizi fethetmek istediği şeklinde yorumlanıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #google
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