Google, oyun dünyasına giriyor

Google, PlayStation Now ve Project XCloud'a rakip olacak bir hizmetle GDC'de boy gösterecek.

Görünüşe bakılırsa arama motoru devi Google da bulut tabanlı oyun dünyasına giriş yapmak üzere.

Şirket, 19 Mart'ta gerçekleşecek olan GDC 2019 (Oyun Geliştirici Konferansı) için uzun bir süredir sürprizleri hakkında ufak ipuçlarını veriyordu, ancak şimdiye kadar olan en heyecan verici gelişme, dev firmanın bir oyun servisini duyurmak üzere olması. Bunun için bir web sayfası hazırlayan Google, isteyen kullancıların daha fazla bilgi edinmeleri için e-posta adresleri ile kayıt olmalarına olanak tanıyor.

Bu, Google'ın GDC'deki duyuruları için büyük bir hazırlık sürecinde olduğunu göstermesi açısından önemli bir gelişme. Şirket, sadece konferansın ilk gününde olmak üzere 16 ayrı sunum planladı ve 19 Mart'taki ilk sunumunda da gelecek planları hakkında daha fazla bilgi vereceğini de doğruladı.

Google'ın planları oldukça heyecan verici nitelikte. Örneğin geçtiğimiz yıl Project Stream isimli bir proje, Assasin's Creed Odyssey'in daha piyasaya çıkmadan önce bir Google Chrome tarayıcısı üzerinden oynanabilmesini sağlamıştı. Project Stream'in GDC 2019'da da boy göstermesi bekleniyor.

Google, bulut tabanlı oyun servisleri konusunda yalnız değil. Sony'nin PlayStation Now ve bir sonraki nesil Xbox konsollarının getireceği en büyük yenilik olarak görülen Project XCloud, bulut tabanlı oyun deneyimi teknolojisini oyun endüstrisinin gündeminde ilk sıraya taşıyacak.