Google SEO ve SEM Çalışmaları ile Büyümenize Hız Katın

Günümüzde yaygınlaşan akıllı telefonlar ile, aklımıza gelen her türlü ihtiyacımızı artık kolayca bir cevap bulabiliyoruz. Bilmediğimiz bir konu hakkında fikir edinmek için ya da beğendiğimiz bir ürünün modellerini veya fiyatını ararken, akıllı telefonumuzdan internete girip, Google Arama Sonuçlarından çıkan sayfaları inceleyip, amacımıza kolayca ulaşabiliyoruz

Günümüzde yaygınlaşan akıllı telefonlar ile, aklımıza gelen her türlü ihtiyacımızı artık kolayca bir cevap bulabiliyoruz. Bilmediğimiz bir konu hakkında fikir edinmek için ya da beğendiğimiz bir ürünün modellerini veya fiyatını ararken, akıllı telefonumuzdan internete girip, Google Arama Sonuçlarından çıkan sayfaları inceleyip, amacımıza kolayca ulaşabiliyoruz.

Biliyoruzki, Google bize ilk sayfada hem aranan sonuçları hemde aradığımız kelime için çıkan reklamları sonuçları gösteriyor. Genelde en üst sıralarda reklamları yer almaya Google AdWords Metin Reklamları denilmektedir. Şimdilerde, en üst 5 sıra reklamlı sonuçlara ayrılmış durumdadır. Sonrasında çıkan sonuçlar doğal arama veya organik sonuçlar olarak karşımıza gelir.

Organik aramalarda yani doğal olarak üst sıralarda çıkmak, yoğun bir SEO danışmanlığı süresi ve çalışması sonucunda mümkündür. Site içi SEO ve Site dışı baclink çalışmaları ile Google nezdinde sitenin kalitesi ve güvenirliği arttırılarak doğal arama sonuçlarında üst sıralarda çıkması hedeflenir.

Doğal arama sonuçlarında çıkmaya SEO (Search Engine Optimization) çalışması, reklamlı sonuçlarda çıkmaya ise SEM (Search Engine Marketing) çalışması olarak adlandırılmaktadır. Bu iki çalışma modelini dijital ajanslar sayesinde düzenli ve yoğun bir biçimde gerçekleştirebilirsiniz. Bu konuda faaliyet gösteren https://ajansad.com ajansı, KOBİ’lerin bu yöntemler ile kısıtlı pazarlama bütçelerinin kat ve kat üzerinde satış hacmine ulaştıklarını belirtti.

Dijital pazarlama birçok küçük ve orta ölçekli işletmeler için çok önemli bir pazarlama kanalıdır. Bu bahsedilen yöntemler ile markalar hedef kitlelerine tam 12’den ulaşabiliyor ve harcadıkları reklam giderlerinin ne kadar satış getirdiğini ölçümleyebiliyorlar. Birçok firma, son zamanlarda rekabetin artmasıyla artan AdWords maliyetlerinden yakınsada, düzenli bir şekilde tıklama başına maliyet, reklam kampanyası ve bütçe optimizasyonu yapan firmalar, markalarını ve satışlarını başarıyla büyütebiliyorlar.

Bu nedenle, eskiden Dijital Pazarlama Ajansı olarak anılan birçok firma, kendilerini artık Dijital Performans Ajansı olarak konumlandırmaya başlamıştır.