Google verileri açıkladı. 2017'den en çok neleri aradık?

Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve dünyada yükselen arama trendleri içeren listesini açıkladı

Türkiye’de 2017 yılının en trend aramaları sıralamasında Genel kategoride “Milli Piyango”, “Stres Çarkı” ve “YSK”, sorular kategorisindeyse dizide konu edilen “Pestisit nedir?” ilk sıralarda yer aldı.



Küresel sonuçlarla ilgili Year in Search 2017 videosunda ise Nusret’in kendisine ve ünlü tuz atma hareketine de yer veriliyor.



Yılın Arama Trendleri 2017’nin Türkiye'de altı farklı kategoriden oluşan yükselen arama trendleri listelerinde ilk sırayı en çok aranan isimlerde geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz sanatçı Vatan Şaşmaz, diziler kategorisinde Game of Thrones, sorulardaysa “yemek tariflerinde de “Krep” aldı.



Google’da 2017 yılında Türkiye’de “Nedir?” sorusuyla aranan ilk üç kelime “Pestisit”, “Varlık Fonu” ve “Chia Tohumu” oldu. Pestisit kelimesinin Ufak Tefek Cinayetler dizisinde kullanıldıktan sonra popüler olması dikkat çekiyor.



2017 yılında en çok aranan diziler kategorisinde en başta yer alan Game of Thrones’u sırasıyla Fi ve İçerde dizileri takip etti. Diziler kategorisinde ilk 10 diziden 8’i Türk yapımı diziler olurken, ilk 10 dizi sıralamasında sondan giren Stranger Things ile birlikte sadece 2 yabancı dizi yer buldu. İlk 10 sıralamasındaki yerli diziler, dördüncü sıradan itibaren Kalp Atışı, İsimsizler, İstanbullu Gelin, Siyah Beyaz Aşk, Şevkat Yerimdar ve Söz oldu.



2017’nin lezzet trendleri hakkında ipuçları içeren Yemek kategorisinde ilk üç sırayı tatlı ise “krep”, “aşure” ve “güllaç” aldı. Yani, 2017’de tatlı yedik ve Google’da da tatlı aradık



Bu yılın en çok aranan ilk üç şarkısı ise Çağatay Akman’ın “Gece gölgenin rahatına bak”, Aleyna Tilki’nin “Sen olsan bari” şarkıları ile düğünlerin vazgeçilmezi “Erik dalı gevrektir” oldu.





Türkiye’de 2017’de Yükselen Genel Aramalar



1 - Milli Piyango 2017



2 - Stres Çarkı



3 - YSK



4 - e-okul



5 - Referandum Sonuçları



6 - Morpa Kampüs



7 - Bayram mesajları



8 - Altın fiyatları



9 - Katar



10 - Arakan





Türkiye’de 2017’de Yükselen Aramalar - İsimler



1 - Vatan Şaşmaz



2 - Filiz Aker



3 - İbrahim Erkal



4 - Harun Kolçak



5 - Cem Korkmaz



6 - Metin Hara



7 - Tayfun Talipoğlu



8 - Tarkan



9 - Aleyna Tilki



10 - Murat Başoğlu





Türkiye’de 2017’de Yükselen Aramalar – Diziler



1 - Game of Thrones



2 - Fi



3 - İçerde



4 - Kalp Atışı



5 - İsimsizler



6 - İstanbullu Gelin



7 - Siyah Beyaz Aşk



8 - Şevkat Yerimdar



9 - Söz



10 - Stranger Things





Türkiye’de 2017’de Yükselen Aramalar- Yemek Tarifleri



1 - Krep



2 - Aşure



3 - Güllaç



4 - Enginar



5 - Kuymak



6 - İçli Köfte



7 - Mücver



8 - Pankek



9 - Trileçe



10 - Humus





Türkiye’de 2017’de Yükselen Aramalar- Nedir?



1 - Pestisit



2 - Varlık Fonu



3 - Chia Tohumu



4 - Başkanlık Sistemi



5 - Kara Cuma



6 - Kuching Sendromu



7 - Youtuber



8 - Kodlama



9 - Stalk



10- Sübye





Türkiye’de 2017’de Yükselen Aramalar - Şarkılar



1- Gece gölgenin rahatına bak



2 - Sen olsan bari



3 - Erik dalı gevrektir



4 - Yolla



5 - Canavar



6 - Yorumlardan Şarkı



7 - Koştum hekime



8 - Kıymetlim



9 - Muhbir



10 - Ateşle Oynama