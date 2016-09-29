Gözlük seçimi dikkatle yapılmalıdır ve gözlük seçiminde yüz şekli göz ardı edilmemelidir. Her yüz şekli ile bütünlük sağlayamayan gözlük çeşitlerini tercih etmeniz hoş bir görüntü oluşturmayacaktır. Yüz şeklinize göre gözlük seçmenizi kolaylaştıracak bazı ipuçları ile sizler de mükemmel güneş gözlüğü modeline ulaşabilirsiniz. Öncelikle, çerçevenin şekli yüz şekliniz ile kontrast oluşturmalıdır. Gözlük çerçevesinin boyutları ise yüz boyutlarınız ile uyum sağlayabilmelidir. Yuvarlak yüz şekline sahip olan bireylerin daha çok köşeli çerçeveli gözlükler tercih etmeleri tavsiye edilmektedir. Oval yüzlerin kısa saplı gözlükler seçmemeleri tavsiye edilirken kare yüze sahip bireylerin ince saplı gözlüklere başvurmaları tavsiye edilmektedir. Sizlerde bu bilgilerden yararlanarak kendinize uygun erkek gözlük modelleri arasından seçiminizi yapabilirsiniz.

Travel Sistem Bebek Arabası

Bebek arabalarında bulunan ve travel sistem adı verilen bebek arabası çeşidi, bebeğin normal arabasına ilave olarak ana kucağı ekleyebilme özelliği olan bebek arabası çeşitlerine verilen addır. Ana kucağı, yapısı gereği bebeğin kendini en rahat hissettiği yolculuk biçimidir. Bu yapı aynı zamanda bebeğin yatar vaziyette ve güvende olmasını sağlamakta olan bir yapıdır.

Özel Tasarım Mama Sandalyesi

Mama sandalyesi, bebeğinizin en rahat hissettiği oturaklardan biridir. Bebeğinize mama yedirmek üzere uğraştığınız sıralarda, bebeğinizin ilgisini çekebilecek motiflerin mama sandalyesi üzerinde kullanılması oldukça faydalı olacaktır. Detaylı bilgi için www.binbircesit.com adresini ziyaret ediniz.