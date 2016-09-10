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    • Gümüş Çılgınlığı

    Gümüş Çılgınlığı

    10 Eylül 2016 Cumartesi 10:32
    Gümüş Çılgınlığı

    Günümüzde, takılarda en çok tercih edilen maden gümüş. Bunun nedeni ise hem her bütçeye uygun olması hem de istediğiniz modelin her yerde kolaylıkla bulunmasıdır. Bayanların yanı sıra erkeklerde aksesuar seçimlerini çoğu zaman gümüşten yana kullanıyor. Tercihleri arasında gümüş kolyeler, bileklikler, yüzükler ve tespih modelleri yer alıyor.  Gümüş, ayar ölçüsüyle o takıdaki gümüş oranını anlatır bize. Gümüş ürünler, zaman içerisinde ışıltılarını kaybederek kararmaya yüz tutarlar. Bunun çözümü de temizlemekten geçer. Size iki seçenek sunulur. Birincisi evde kendi imkânlarınızla temizlemek, ikincisi ise herhangi bir gümüşçüye giderek temizle işlemini yaptırmak.

    Kadınların Kolye Merakı

    Altın, gümüş, imitasyon çeşitleriyle kolye kadınların vazgeçilmez aksesuarları arasındadır. Hem günlük yaşantılarında hem de özel günlerinde sıkça tercih ediyorlar. Doğru kolye kullanımıyla en sade kıyafetinizi bile hareketlendirerek bambaşka bir tarza bürünebilirsiniz. Vücut şeklinize uygun kolye seçmeye dikkat edin. Örneğin, kısa bir boyna sahipsiniz tasma şeklindeki kolyeleri tercih etmemeniz gerekiyor.

    Sevgiliye Hediye Alma Süreci

    Sevgiliye hediye alma süreci her ne kadar zor gibi gözükse de sevgilisini tanıyan bir birey için bu o kadar da zor değildir. Yüzlerce hediye seçenekleriyle www.takidunyasi.com sitesine tıklayarak sevgilinize uygun hediyeyi bulmak çok kolay.

    Anahtar Kelimeler: Gümüş, Çılgınlığı

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