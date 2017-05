Güncel Dizileri DiziHit.Com Kalitesiyle İzleyin

Dylan Minnette, Katherine Langford, Christian Navarro gibi usta olmayan ancak oldukça aktif başrol kadrosu ile 13 Reasons Why, ilk sezonunda fırtına gibi esti ve Netflix bu dizinin ikinci sezonuna onayını, hemen verdi

Dylan Minnette, Katherine Langford, Christian Navarro gibi usta olmayan ancak oldukça aktif başrol kadrosu ile 13 Reasons Why, ilk sezonunda fırtına gibi esti ve Netflix bu dizinin ikinci sezonuna onayını, hemen verdi. Son dönemde orijinal yapıtlarına ağırlık veren ve Türk dizisi için de çalışmalarını sıklaştıran Netflix’in 13 Reasons Why’a ikinci sezon için onay vermesi şüphesizyenleri çok mutlu etti. Ancak, bir problemin de olduğu aşikâr. İzleyicilerin en büyük korkularından bir tanesi, dizinin tekdüzeleşmesi. Zira, 13 Reasons Why tek sezonda bitebilecek bir hikayeye sahipti ve bitti de.

Bakıldığında, ikinci sezona dair bazı ipuçları görebiliyoruz ve bunu sizlere şimdi açıklayacağız. Netflix’in 13 Reasons Why için düşündüğü ikinci sezonda, farklı bir bakış açısı tutturulabilir. Yabancı dizi izleyenlerin daha önce görmediği bir teknikle, ölüm hikayesini bu kez Hannah Baker’dan değil de, bambaşka bir kişiden dinleyebiliriz ve onun bakış açısı ile şüphe yok ki hemen her şey değişebilir. Bunun yanında verdiği sosyal mesajlarla da oldukça övülen 13 Reasons Why’ın ikinci sezonda bu mesajları sıklaştıracağı, bilinçli bir ebeveynin nasıl olması gerektiğini bizlere daha çarpıcı bir biçimde aktaracağı belirtiliyor. Ödül avcısı olmasına kesin gözüyle bakılan 13 Reasons Why, muhtemelen 2018 yılında 2. sezonu ile karşımızda olacak. Ölüm hikayeleri izlemek, dinlemek istemiyor; dünyamda yeterince ölüm var, keyifli bir şeyler alayım diyorsanız size önerimiz Arrow olacaktır.

Tüm dünyada Arrow izle yicileri, bu diziye bayılıyorlar ve süper kahramanımız nam-ı diyar Oliver Queen, Stephen Amell’in canlandırdığı bir karakter olarak muhteşem işler başarıyor. Özellikle oyuncu performansı açısından ödüle doymayan Arrow’da, yaratıcı kadrosunda Greg Berlanti, Marc Guggenheim, Andrew Kreisberg gibi isimlerin bulunduğunu da biliyoruz ve hal böyleyken, ortaya kötü bir yapıtın çıkması bizce neredeyse imkansız. Denizin ortasında kaybolan bir adamın dönüşünde bambaşka bir adam ve yetenekleriyle kötü adamlara dünyayı dar eden bir kahraman olduğunu görmek ister misiniz? O halde yabancı dizi izle mek isteyen herkese, Arrow’u şiddetle öneriyoruz. Sitemizden bahsettiğimiz iki diziyi de yüksek kalitede izleyebileceğinizi bildirelim.