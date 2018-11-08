Güneş enerjisini 18 yıl boyunca depolayabilen molekül buldu

Bilim insanları güneş enerjisini 18 yıl boyunca depolayabilen garip bir molekül buldu

Forbes’te yer alan bir habere göre, enerji depolama sorunu yenilenebilir enerjinin geniş çaplı kullanımının önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor ve İsveçli bir araştırma ekibi bu sorunun çözülmesinde dönüm noktası olabilecek, güneş enerjisini 18 yıla kadar depolayabilen solar termal bir yakıt bulduğunu düşünüyor.

Habere göre, bu solar termal yakıt güneş enerjisini uzun süre depolayabilir, daha sonra talep üzerine bu enerji kullanılabilir ve bu yakıt bir katalizör aracılığıyla aktive edildiğinde ısı açığa çıkartıyor. Bu da yakıtın, konut ve ticari yapıların ısıtılması için ideal olduğuna işaret ediyor.

Yakıt, orijinal yakıt kaynağı norbornadien molekülleri olmakla birlikte karbon, hidrojen ve azot moleküllerinden meydana gelir ve bu moleküller güneşe maruz kaldığında, atomları arası bazı bağlar quadricyclane oluşturmak için tekrar düzenleniyor.

Bu kimyasal, enerjiyi molekül içerisinde hapseden izomer denen farklı bir moleküler yapıya dönüşüyor. Güçlü kimyasal bağlara sahip, stabil olan enerji hapsedilmiş bu molekül, depolanmış enerjiyi yaklaşık 20 yıl boyunca kaybetmeden içinde saklayabilir.

Yapılması gereken daha çok şey olmasına rağmen, araştırma ekibi, yatırımcıların teknolojideki artan ilgisinden dolayı on yıl içerisinde bu teknolojinin ticari olarak erişilebilir olabileceğine inanıyor.