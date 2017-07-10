Han Ajans Tanıtım Yazısı Seo Paketleri

Tanıtım Yazısının Faydaları
Han Ajans Medya Ceo su Metehan Samim tanıtım yazısı çalışmasının tüm siteler için bir zaruriyet olduğunu belirtmektedir. Büyük küçük tüm sitelerin tanıtım yazısına ihtiyacı vardır, günümüzde hedef kitle trafik hit bulmak çok zorlaşmıştır ve ciddi reklam maliyetleri gerektirmektedir. Banner görsel reklama oranla daha hesaplı fiyatlara yapılabilen tanıtım yazısı çalışmaları bu sebeple tercih edilmektedir. Tanıtım Yazısı Paketleri Kurulan internet sitelerinin kuruluş amaçlarına uygun şekilde kitlelere, kullanıcılara ulaşmaları gerekir. Bu noktada pek çok site yöneticisi de arama motorlarında sitelerinin içeriğine yönelik belli bir konu arandığı zaman kendi adreslerinin ilk sıralarda gelmesini ister. İşte bu noktada da devreye SEO çalışmaları girer. Söz konusu çalışmaların ilk adımlarından birisi de tanıtım yazısı yayınlatmaktır.
Han Ajans Tanıtım Yazısı ve Backlink Paketleri : www.tanitimyazisiseo.com
Han Ajans Medya Reklamcılık iletişim :
CEO Metehan Samim : 0535 258 59 16 - [email protected]