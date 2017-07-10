Han Ajans Tanıtım Yazısı Seo Paketleri

Han Ajans Medya internetin en iyi otoriter sitelerinden tanıtım yazısı reklam yayınlanmasına aracılık etmektedir.

Han Ajans Medya internetin en iyi otoriter sitelerinden tanıtım yazısı reklam yayınlanmasına aracılık etmektedir. İnternet sitelerinin daha güçlü şekilde tanıtılması, çok daha etkili bir biçimde hedef kitleye ulaşması, popülaritesinin artarak arama motoru aramalarında en üst sıralarda gelmesi için bir takım çalışmalara ihtiyaç duyulur. Bu çalışmaların geneline SEO uygulamaları denirken,ise bu işin merkezinde yer almaktadır. Kaliteli web sitelerinden ana siteye yönlendirmeler yapılırkeniçindeki anahtar kelimelerden linkler verilir. Kısacası SEO çalışmalarının kalbi olan tanıtım yazıları kapsamlı bir sürecin ardından yayınlanmaya başlanır.



Tanıtım Yazısının Faydaları

Han Ajans Medya Ceo su Metehan Samim tanıtım yazısı çalışmasının tüm siteler için bir zaruriyet olduğunu belirtmektedir. Büyük küçük tüm sitelerin tanıtım yazısına ihtiyacı vardır, günümüzde hedef kitle trafik hit bulmak çok zorlaşmıştır ve ciddi reklam maliyetleri gerektirmektedir. Banner görsel reklama oranla daha hesaplı fiyatlara yapılabilen tanıtım yazısı çalışmaları bu sebeple tercih edilmektedir. Tanıtım Yazısı Paketleri Kurulan internet sitelerinin kuruluş amaçlarına uygun şekilde kitlelere, kullanıcılara ulaşmaları gerekir. Bu noktada pek çok site yöneticisi de arama motorlarında sitelerinin içeriğine yönelik belli bir konu arandığı zaman kendi adreslerinin ilk sıralarda gelmesini ister. İşte bu noktada da devreye SEO çalışmaları girer. Söz konusu çalışmaların ilk adımlarından birisi de tanıtım yazısı yayınlatmaktır.



Han Ajans Tanıtım Yazısı ve Backlink Paketleri : www.tanitimyazisiseo.com

Han Ajans Medya Reklamcılık iletişim :

CEO Metehan Samim : 0535 258 59 16 - [email protected]