Harika Kanatlar Türkiye’de

LADES

52 bölümlük yayın hayatında acaba ne zaman Türkiye’ye gelecekler diye merakla ve heyecanla beklediğimiz50. bölümünde Türkiye’nin yolunu tutmuşlardır. Ülkemizde de sadece çocuklarımızın değil her yaştan insanın severek izlediği çizgi filmde beklentimiz hep Türkiye’nin de yer almasaydı. Bu isteğimiz gerçekleşti o zaman şimdi de Harika Kanatlar Türkiye’yi nasıl ele almışlar ona bakalım.

Bölüme giriş sahnesinde Jett ve Dizzy’nin lades oyunu oynadıklarını görüyoruz. Bizim de küçükken zevkle oynadığımız bu oyuna ilk sahnede yer verilerek aslında Türkiye’ye gidileceğinin sinyalleri verilmiş.

Selam

Selamlaşma ifademiz olarak muhtemelen söylenme kolaylığından dolayı ‘Selam’ ele alınmış. Fakat bizim daha çok kullandığımız selamlaşma kelime ‘Merhaba’.

Kapadokya



Aslında Türkiye denildiğinde birçok kişinin aklına İstanbul gelmiştir. Eminim birçoğumuz Türkiye bölümünde İstanbul’a gidileceğini düşünmüşüzdür. Ama Harika Kanatlar bizi şaşırtarak ülkemiz için turistik anlamda büyük bir öneme ve değere sahip olan Nevşehir’e yolculuk yapmıştır.



Camiler ve Köprüler

Jett’in uçma sahnesinde gözümüze camiler ve köprüler takılmıştır muhtemelen. Bu görseller ile kültürel, dini ve jeopolitik konumumuzun üzerinde durulmuştur.

Sokak ve Ev Dekorasyonu



Kargoyu teslim alan minik dostumuz Asya’nın yaşadığı ev ve sokak ne kadar da tanıdık geliyor değil mi? Gördüğümüz ev adeta bizim evimiz, bulunduğu sokak adeta bizim sokağımız. Tek bir farkla ama. Asya’nın yaşadığı sokakta özellikle dikkatimizi çekecek şey yazıların Arapça olması. Oysaki Jimbo Jett’e dilimizin Türkçe olduğunu söylemişti.

Konumuz Alâeddin’in Sihirli Lambası

Ünlü bir Türk masalına ve bu masalı masal yapan masalsı özelliklerine yer verilmiş bu bölümde. Asya’nın kargosundan ne çıkacağını ve Türkiye’nin nasıl tanıtılacağını hepimiz merak etmişizdir. Kutu açıldığında karşımıza bir sihirli lamba çıktı. Lambasına kavuşan Asya sihirli sözcükleriyle denemeye başladı lambası. Ama tabi ki masallar gerçek olmadı ve Asya lambayı çalıştıramadı. Yardımına Jett koştu. Asya’nın üç dileğini de yerine getirmeye adadı kendini.





Üç Dilek Hakkı

Asya’nın üç dilek hakkı vardı masaldaki gibi. Bunlardan ilki bir tanesi kendisinin, bir tanesi Jett’in ve bir tanesi de babasının olmak üzere üç külah dondurmaydı. İkincisi, babasının ona ‘Prenses’ diye seslenmesi üzerine giymeyi istediği prenses kostümü. Ve sonuncusu da tahmin edileceği üzere uçan halıydı.

Dondurma Satıcısı

Jett, Asya’nın isteği üzerine yine Arapça tabelaların asılı olduğu dondurmacıya gidiyor. Dondurma satıcımız ‘Maraş’ usulü servis ediyor Jett’e dondurmasını. İlk başta şaşıran Jett hızını konuşturuyor ve külahı kapıyor dondurmacının elinden. Bu sahnede Jett’in ne kadar eğlendiğini görüyoruz.

Kapalıçarşı

Jett Asya’nın ikinci dileğini gerçekleştirmek için ona Kapalıçarşı’dan bir prenses kostümü alıyor. Ama sanki Jett’in prenses giysisi diye aldığı giysi pekte prenses kostümüne benzemiyor. Çünkü bizim bildiğimiz prenses kostümlerinde pek peçe tarzında ağız bölgesini kapatan şeyler yok. Değişik bir kostüm olmuş.

Uçan Halı

Jett Asya’ya bir halı getiriyor ama tabi ki uçmuyor. Dizzy hemen Jett ve Asya’nın yardımına koşuyor. Asya’ya uçan halı macerası yaşatıyorlar beraber. Uçan halıyla babasının yanına gidiyorlar. Asya tıpkı Jett ile paylaştığı gibi babasıyla da dondurmasını paylaşıyor. Paylaşımcı özelliğimizi vurgulayacak ufak bir davranış sergilenmiş.

Bu yazımızda Harika Kanatlar’ın gözünden Türkiye’yi görmüş olduk. Hem Harika Kanatlar Türkiye bölümünü izlediğinizde hem de bu yazıyı okuduğunuzda birazcık bildiğimiz ülkemizle ilgili bazı özellikleri farklı yansıtıldığını görmüş olabilirsiniz. Bu da aslında başka ülkelerin bizi nasıl gördüğüyle ilgili oluyor. Bu yüzden çocuklarımızı ülkesine örnek olacak bireyler olarak yetiştirelim. Çocuklarımızın bu maceralara ortak olması için Harika Kanatlar Oyuncak Uçaklarına karakterdukkani.com’dan ulaşabilirsiniz.