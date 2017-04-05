Hayatımızı kolaylaştıran uygulamalar

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte mobil dünyada da bir artış gözlenmektedir. Bu artışın olumlu sonuçlarını yazılım firması sayesinde kısa süreler içerinde gördüğümüz gibi bizlere gözükmeyen fakat yazılım firmalarının fark ettiği yönleri bulunmaktadır. Bunların başında tabi rekabet gelmektedir. Firmalarkendi aralarında devamlı olarak rekabet içinde olmalarından dolayı, yazılım ürettiklerinde her zaman en önde olmak isterler. Bundan dolayı hiçbir zaman geri plan da kalmayacakları gibi her gün düzenli olarak gelişen teknolojinin en yakın takipçisi olmak zorundalar. Bu gibi durumları göz önünde bulundurunca, insanların ve toplumların rahata ermesi ve aynı şekilde kolay bir kullanım imkânı sunmak içincanla başla çalışmaktadırlar.

Bu çalışmaların sonucunda yazılım şirketleri tarafından üretilen uygulamalar sayesinde birçok işimizi çok rahat bir şekilde yapabilmekteyiz. Bunların başında bilgisayarımıza yüklemiş olduğumuz programlar gelmektedir. Herkesin bilgisayarın da ufakta olsa bir program yüklüdür. Bu programların var oluş aşamalarının yanı sıra, bilgisayarımıza yükleyip kullanmamız da yazılım şirketleri tarafından bizlere sunulmuş olan bir hizmettir. Bilgisayarlarımızın bize katmış olduğu olumlu yönlerin yanı sıra cep telefonlarımız da hayatlarımızı kolaylaştıran bir diğer araç olarak varlığını sürdürmektedir. Öyle ki artık ihtiyaçlarımızı tek bir tıkla halledebilir seviyeye geldiğimiz gibi, dünyanın diğer ucuna anında etkileşim kurmakta bir o kadar kolaylaştı. Yurtdışındaki sevgilinize, ailenize, uzakta oturan akrabanıza bile tek tıkla çiçek gönderebilir, yemek söyleyebilir veya daha farklı bir şey yapabilirsiniz. Bu gibi durumlar aslında insanların refaha ermeleri için oluşturulmuş ve tamamen ücretsiz bir şekilde kullanıma sunulmuş ürünlerdir. Bu ürünlerin kullanımı kişiden kişiye ve amaca göre farklılık göstereceği gibi üretiliş amacı tek olup insanlara hizmet etmektir.



Bugün gelişen teknolojinin en yakın takipçilerinden biri olarak karşımıza çıkan Dünya devi firmalar telefon uygulamalarına milyon dolarlarca yatırım yapmakta ve kullanıcılarına daha rahat bir hizmet sunabilmek için her gün çalışmalar gerçekleştirmektedirler. Bu gibi durumlar göz önünde bulundurulunca gerçekten bir amaca hizmet ettikleri gözle görülebiliyor. Dünya devlerinin yanı sıra Türkiye de de bulunan uygulama geliştiricileri sayesinde Dünyanın birçok yerin de ses getirmiş ve Türkiye Cumhuriyetini temsil edecek başarılar elde edilmiştir. www.codex.com.tr