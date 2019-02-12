Her firmanın ihtiyacına çözümümüz var

Turkcell tarafından 2019'da Türkiye'nin farklı illerinde de gerçekleştirilmesi hedeflenen teknoloji buluşmaları İzmir'den başladı. Yiş, firmaların ihtiyaçlarını belirlediklerini ve buna göre çözüm ürettiklerini söyledi.

Nigar Nak - Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, dünyanın yaşadığı dijital dönüşüm hakkında sunum yaptı. Sunumda, Türkiye'nin teknolojiye bakışına katkı sağlamak ve teknolojiye yönelmesine öncülük etmek amacıyla 9 yıldır İstanbul'da iş dünyasını Turkcell Teknoloji Zirvesi'nde buluşturduklarını aktaran Yiş, şunları kaydetti: "Bugüne kadar 950 konuşmacı, 50 bin bireysel katılımcı, yine yaklaşık 500 bin internet canlı yayın izleyicisini buluşturduk. Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell olarak 25. yılımızda şimdi de bu kapsamlı organizasyonu Türkiye'nin farklı bölgelerindeki şirketlerimizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Turkcell Teknoloji Buluşmaları'yla şirketlerimizin yoğun faaliyet gösterdiği illerdeki temsilcileriyle bir araya gelmeyi, birebir onların ağzından ihtiyaçlarını, beklentilerini dinlemeyi hedefledik. Bu tip buluşmaların karşılıklı etkileşimin yanı sıra şirketlerimizin dijital hale gelmesi, uluslararası alanda rekabet güçlerini ortaya çıkarması açısından da büyük önem taşıdığına yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle İzmir'de Ege bölgesinden gelen şirketlerle buluşmaktan dolayı mutluyuz."

Etkinlik kapsamında Turkcell, şirketlerin ihtiyaç ve sorunlarını yerinde dinleyip analiz ederek, onlara dijitalleşme yolculuğunda destek olmayı hedefliyor.

461 farklı şirketin takip ettiği etkinlikte, Endüstri 4.0, IoT, saha, üretim verimliliği, dijital dönüşüm ve sağlayacağı faydalar, dijital reklamcılık, güvenli e-ticaret, veri güvenliği konuları ele alınıyor.

Yeni bir çağ başlıyor

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, son dönemde İzmir'de, teknoloji ve dijitalleşme kavramları üzerine birçok organizasyon gerçekleştiğini hatırlatarak, "Kentimizin nitelikli organizasyonlara ev sahipliği yapması bizim için mutluluk verici. Teknolojinin hayatımıza ve iş hayatına her geçen gün daha çok kanalize olduğu günümüzde geleneksel çalışma sistemleri artık yeterli değil. Bu nedenle birçok şirket değişen teknolojiye ve çalışma sistemlerine ayak uydurmak için çok yönlü çalışmalar yürütüyor. Adına dijitalleşme dediğimiz bu dönüşüm herkesin dilinde.

Endüstri Devrimi'nden bu yana makineleşmenin iş gücünü önemli ölçüde azaltıp verimliliği ve üretimi arttırdığını biliyoruz. Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti (IoT) sayesinde dijitalleşme ile iş dünyasında yeni bir çağ başlıyor' dedi.

Dijitalleşme kaçınılmaz

Türkiye ekonomisinin itici gücü olan KOBİ'lerin, işletmelerin yüzde 99,77'sini oluşturduğunu hatırlatan Özgener, "KOBİ'ler dijital çağdaki gelişmeleri izliyor ama yeni teknolojiler karmaşık gelebiliyor, uyum sağlayamıyor, güven ve bilgi eksikliğinden dolayı yeniliklere kapalı kalıyor ya da nitelikli insan gücü olmadığından neyi nasıl yapacağını bilemiyorlar. Gerek üretim gerek satış ve pazarlama stratejilerinde dijitalleşme ve teknolojiyi kullanan işletmeler diğer rakiplerine göre öne geçiyor. Bu artık tartışılmayan bir gerçek. Türkiye'nin küresel rekabette öne çıkabilmesi için iki önemli olguyu kaçırmamalıyız: Teknoloji ve dijitalleşme. KOBİ'lerin hayatta kalması ve bu ekosistemde varlıklarını devam ettirebilmeleri için dijitalleşme bir tercih değil, bir zorunluluk.

Dijitalleşme tabii ki sadece KOBİ'ler için değil, herkes için gerekli. Günlük hayatımızda sıklıkla duyduğumuz kavramlar: akıllı arabalar, evler, telefonlar, fabrikalar, ev gereçleri, işyerleri. Bunlar bizlere hız, kolaylık, tasarruf, rekabette öne çıkma, karlılık, katma değer ve fark yaratıyor.

Bir çok sektörde, global rekabete ayak uydurmak için bilişim teknolojilerinin yoğun olarak kullanılması gerekiyor. Müşterilere ait verilerin sağlıklı şekilde toplanması ve verimli şekilde analiz edilmesi, önemli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor. KOBİ'ler sahip oldukları büyük veriyi iyi yönetmeli. Kullanıcılar arasında bilgisayar kaynaklarının paylaşılmasına olanak tanıyan Bulut Teknolojisi, tüm verilerin internet ortamında saklanmasını ve istenildiği an sunucular üzerinden kullanılmasını sağlıyor. Bulut teknolojisi kullanan KOBİ'ler internete bağlanan her türlü cihazdan sahip oldukları belgelere ulaşabilme ve çalışabilme imkanına sahip" diye konuştu.