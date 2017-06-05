Kiraladığınız web alanını, başka web sitelerine de kullandırmanızı veya satabilmenize yardımcı olan web ditesi türüdür. Hostinglerin farklı farklı türleri de mevcuttur. Hosting bayi hosting nedir?

Kiraladığınız web alanını, başka web sitelerine de kullandırmanızı veya satabilmenize yardımcı olan web ditesi türüdür. Hostinglerin farklı farklı türleri de mevcuttur.nedir?Diye merak edenler için en genel tanım bu şekildedir. Bu türün diğer adı da reseller olarak bilinmektedir. Bayi hostinglerini günümüzde herkes satın alabilmektedir. Bazı paket ve kampanyalar ile hostingleri daha cazip bir hale getirebilirsiniz. İsteyen kişiler birden fazla da hosting alabilmektedir. Kendiniz kullanacaksanız, sadece tek bir tane web sitesi tasarlamakla kalmayabilirsiniz. Web sitelerinin barındırma hizmetlerini de sağlaması, tasarımcıların kazancını arttırmaktadır. Web sitesi geliştirme, komut dosyaları ve kod işlemlerini de yapan yazılımcılar web sitesinde uygulama sırasında dosyaları barındırabilmektedir.

Geliştirilen uygulamalar ve web tabanına sahip yazılımlar ile uygulamalar için gereken alanları da satabilmektedir. Hosting bayi hosting nedir? sonra kullanmak isteyen kişilerin en çok merak ettiği soru ise hostinglerin nasıl satın alındığıdır. Web bayi hostinglerini satın almadan önce alan adına sahip olmanız gerekmektedir. Ayrıca etki alan adının hosting şirketine kayıtlı olması da gerekmektedir. Kullanıma başlamanız sırasında sizlere kontrol paneli verilecektir. Kontrol panellerinde bant genişliği, alan, müşteri alan adlarının tanımlanması, yetkilendirme işlemleri ve erişimlere izin verilmesi gibi bütün işlemlerinizi kontrol paneli ile kolaylıkla yönetebilirsiniz.web hosting alanlarını satmak için kendi belirlediğiniz özellik, boyut ve fiyatları da belirleyebilirsiniz.



Bayi Hosting Avantajları Nelerdir?

Öncelikle web bayi hostinglerinin en büyük avantajı uygun fiyatlar sunulmasıdır. Bayi hostinglerinin hesapları, genellikle büyük olan web hosting hesapları ile aynı fıyata sahiptir. Birden fazla web sitesine sahip olan kişilerin kolaylıkla alan ihtiyaçlarının karşılanması da sağlanmaktadır. Bayi hosting hesapları oldukça kolay bir şekilde kontrol edilebilmektedir. Ayrıca hostinglerde barındırılan alanların boyutunu arttırmak ve azaltmak da oldukça kolaydır. Firmaların büyüme planlarına ayak uydurulabilmektedir. Böylece ilerleyen dönemlerde büyümeye giden fşrmalar kapasite arttırımı yapabilmektedir. Tam tersi olarak küçülmek isteyen firmalar için de alan azaltma seçeneği mevcuttur. Kendileri için hosting şirketi almak isteyen kişiler, biraz yatırım ve teknik bilgi ile bayi hosting şirketine sahip olabilmektedir. Hosting bayi hosting kullanmak isteyen kullanıcılar için belirtilen temel mantık bu şekildedir.