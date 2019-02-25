Hosting Nedir?

Nasıl ki gerçek hayatta ürünlerinizi sattığınız veya ürünlerinizin bulunduğu bir dükkan var ise internet ortamında da aynı şekilde web sitenizin ve web sitenize ait dosya, dökümanların bir deposu, bir alanı olmak zorundadır.

Web hosting hizmetini bir dükkan gibi düşünebilirsiniz. Nasıl ki gerçek hayatta ürünlerinizi sattığınız veya ürünlerinizin bulunduğu bir dükkan var ise internet ortamında da aynı şekilde web sitenizin ve web sitenize ait dosya, dökümanların bir deposu, bir alanı olmak zorundadır. Web sitenizin dosya ve dökümanlarının bulunduğu bu alana bizler web hosting diyoruz.

Web hosting paketleri fiziksel bir sunucu üzerinden size ayrılan alanlardır. Tıpkı gerçek hayatta cadde üzerinde sırasıyla ayrılmış dükkanlar gibi. Alacağınız hosting hizmeti farklı paketler şeklinde hizmetinize sunulmış olabilir. Örneğin 1 GB disk alanı , 10 GB aylık trafik ve 100 adet mail gibi. Burada belirtilen 1 GB disk alanı sizin web sitenizin dosyalarının barındırılacağı toplam disk limitidir. Yani web sitenize ait resim dosyaları, web sayfa dosyaları ve diğer tüm dosyalar toplamda 1 GB disk limitini aşamaz. Maksimum bu boyutta dosya barındırabilirsiniz. 10 GB aylık trafik ise sitenizin toplam tüketebileceği bant genişliğini belirtmektedir. Bu kaynaklar yeterli gelmediğinde bulut sunucu kullanmanız mantıklıdır.

Kabaca belirtmek gerekirse hosting hesabınız üzerinden gönderdiğiniz her mail, web sitenizde yayınladığınız her görsel meteryal, resim , video v.b size ayrılan bu 10 GB trafikten tüketim yapmaktadır. Sitenize ne kadar çok ziyaretçi gelirse ve web sayfalarınızı ne kadar çok gezerse o kadar çok trafik tüketimi gerçekleşir. 100 adet mail ise sizin hosting hesabınız üzerinden isminiz@siteadresiniz.com şeklinde oluşturabileceğiniz toplam mail hesabı adedini belirtmektedir. Burada belirtilen pakete göre ise 100 adet mail oluşturabilirsiniz.

Web hosting alırken nelere dikkat etmeliyiz?

En çok merak edilen konulardan biride web hosting alırken hangi özelliklere dikkat etmemiz gerektiğidir. Bu aslında çok değişken bir kavramdır. Burada bu tercihi yapmanızı sağlayacak bir çok değişken bulunmaktadır. Örneğin sitenizin ziyaretçi sayısı, kullanacağınız mail adedi, kullanacağınız yazılım dili ( php , asp , html ) , yazılım ve web sitenizin kullanacağı toplam disk alanı, gibi bir çok temel olasılığa göre paket tercihlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer yüksek bir ziyaretçiye sahip siteniz var ise ve yüksek disk alanı kullanıyorsanız bu durumda web hosting paketi yerine cloud sunucu veya fiziksel bir dedicated server tercih etmeniz daha mantıklı bir seçim olacaktır. Bunun nedenide webhosting hesaplarının paylaşımlı sunucularda belli kaynak limitleri dahilinde size sunulmasıdır. Bu sektör üzerinde ortalama olarak web hosting paketleri için %25 CPU limiti , 512MB Ram değeri tanımlanmaktadır. Eğer yüksek hitli bir siteniz var ise bu değerler size yetersiz gelebilir. Bu durumda biraz öncede bahsetmiş olduğumuz gibi bir sunucu kullanmanız sizin için daha mantıklı bir tercih olacaktır.

Hangi firmaları tercih etmeliyiz?