Hotmail; uzun yıllardır hizmet vermesi nedeniyle bazı kullanıcıların vazgeçilmez kişisel mail hesabı olarak kullanılmaya devam ediyor. Kullanıcılar için en fazla tercih edilen mail hesaplarından biri olan hotmail hesabı, kısa sürede edinilebiliyor. Daha önce hotmail kullanmayan kullanıcılar,isteği ile karşılaştıklarında birtakım aşamalardan sonra hotmail sahibi olabiliyor. Hotmail kullanım alanları (facebook hesabı için kullanılabilir ya da banka işlemleri için kullanılabilir) ile kullanıcılarına birçok sitede işlem yapabilme olanağı sağlıyor. Mail hesabı olmayan ve ya da özel bir iş içintalebinde bulunulan kullanıcılar, hotmail hesabını tercih edebilirler. Hotmail, işlem gerçekleştirebilmek için mail talep edilebilen her koşulda kullanılabilir. Hotmail hesabı edinebilmek için öncelikle sitenin internet adresi ziyaret edilmelidir.Kullanıcı internet sitesini ziyaret ettiği andaya da yeni bir hesap oluştur yazısının üzerine tıklayarak hesap oluşturmak için ilk adımı gerçekleştirmiş olur. Açılan sayfada gerekli bilgileri (ad, soyad, adres, cep telefonu numarası) dolduran kullanıcı üyelik sözleşmesini imzalamak (kutucuğu işaretleyerek) suretiyle hesap açma talebinde bulunmuş olur. Bu noktada kişinin üye olurken doldurduğu bilgilerden olan cep telefonuna hesabın onaylanması için bir mesaj gelir. Mesajın içerisinde bulunan onaylama şifresini sisteme giren kullanıcı üyelik işlemlerini tamamlamış olur. Kullanıcı daha sonra hesabını kullanmak istemezse site üzerinden hesabının kapatılması talebinde de bulunabilir. Geri döndürülemeyen bu işlem öncesinde kullanıcı kendisi için gerekli olan bilgileri aldığından emin olmalıdır.