Influencer marketing işi yeni yeni popülerleşmeye başlamış bir pazarlama ve reklamcılık stratejisidir

Peki influencer marketing ne demek diye soracak olursanız şöyle açıklayabiliriz; İnfluencer marketing ajansı verilen kurumlar aracılığı ile veya şirketlerin kendi bünyelerinde reklam ve pazarlamadan sorumlu departmanlarının kendi uğraşları sonucu herhangi bir toplum kesimi üzerinde ya da toplumun genelinde etki sahibi olan kişilerle işbirliği yaparak yine bu kişilerin kitle iletişim araçlarında, sosyal medyada kimi zaman bir gösteri veya performans sırasında ürünün reklamını yapmaları diyebiliriz. Peki influencer ne demek sorusuna cevap verirsek kısaca, influencer: belirli bir topluluk üzerinde etki sahibi olan, etkileyen kişi demektir. Kelimenin İngilizce karşılığı da dilimize etkileyen olarak çevrilmiştir. Fakat Influencer marketing yazının başında belirttiğimiz kadar ilkel bir reklamcılık içermez. Herhangi bir Influencer marketing ajansı ile çalışanların bildiği üzere burada olay direk olarak ürünün reklamını yaptırmaktan ziyade influencer kişisinin bu etkileme gücünü kullanarak insanlara ürünü “tavsiye etmesi” şeklinde gerçekleşir.

Influencer marketing ajansına bağlı birçok ünlü şarkıcı, sporcu, komedyen, manken ve hatta youtuber, blogger gibi topluma ya da toplumun belli bir kesimine mal olmuş isimler vardır. İnfluencer marketing işinin diğer stratejilere göre farkı ise klasik reklamcılık yöntemlerinin dışında ve çok daha etkili bir yöntem olmasından ileri gelir. Çünkü hepimiz günlük hayatımızın akışı içerisinde çeşitli yayın organları veya sokaktaki billboardlar sayesinde sayısız reklama maruz kalırız. Ancak o gün içerisinde yeri gelir o ürünlerin hiçbirini almayabiliriz.



Yani bu tarz “reklamların” etkisi ürün satma oranına göre hesaplanınca oldukça düşüktür. Çünkü her ne kadar reklamlara maruz kalsak ve bazı reklamlar hoşumuza gitse dahi iş ürünü almaya geldiğinde bizim için en etkili faktör her zaman tanıdığımız, güvendiğimiz ve söz konusu ürünü daha önce kullanmış olan kişilerden alınacak tavsiyelerdir. İşte insanoğlunun bu özelliği aslında influencer marketing kavramının çıkış noktası ve influencer ne demek sorusunun da ilk cevabıdır. Zira özellikle direk olarak hedef kitle olan belli kesim üstünde etkili kişiler tarafından yapılacak ürün tavsiyeleri – ki bu tavsiyeler asla reklam havasında değil – ürünün satış oranlarına müthiş derecede farklı ve pozitif yansımaktadır.



Örneğin; youtube üzerinden milyonlarca takipçisi olan bir “gamer”ın videolarında “X Marka Klavye” kullanması ve bu klavyeden olan memnuniyetini tıpkı normal bir youtube videosu sohbeti gibi dile getirmesi sayesinde takipçiler içinden klavye alma planı yapan kişilerin büyük çoğunluğu tarafından “X marka” klavyenin tercih edilmesi sağlanabilir.