İngiliz araştırmacılar, hasta bakımı için robot yapıyor

İngiliz araştırmacılar, insansı robotların sosyal hizmetlerde kullanılabileceği bir proje üzerinde çalışıyor

İngiliz araştırmacılar, hasta bakımı için robot yapıyor

Middlesex ve Berfordshire  üniversitelerinden akademisyenler, geliştirdikleri kültürel farkındalık ve hasta bakım davranışına sahip robotların yaşlı kişilerin bakımı sorununa çözüm getirebileceğine inandıklarını dile getirdi.

Yaşlılara evlerinde ya da korunaklı yaşam alanlarında bakım yardımı yapacak çok amaçlı robotların geliştirilmesi için uluslararası ekip 2,5 milyon dolarlık proje üzerinde çalışmalarını yürütüyor.

Konuşma ve jestler yoluyla iletişim kuracak robotlar, yaşlıların rahatsızlığını ya da ağrılarını algılayabilecek.

Bu sosyal robotlar, yardım ettikleri kişiye uygun olarak  programlanabilecek.

Akademisyenler, ilaç alımı gibi gündelik işlerin yanı sıra kişilere  arkadaşlık da edebilecek robotlar sayesinde bakım evleri ve hastaneler üzerindeki  baskıların da azalacağını öngörüyor.

Avrupa Birliği (AB) ve Japonya hükümetinin de fon sağladığı programla  ilgili çalışmanın üç yıl içerisinde bitirilmesi bekleniyor.

Kültürler arası hemşirelik alanında uzman Profesör Irena Papadopoulus,  yaşlılar için geliştirilecek yardımcı akıllı robotların hastaneler ve bakım  evlerinin üzerindeki yükü azaltmalarının yanı sıra evde bakım hizmetlerinin  geliştirilmesini ve yaşlı insanların bağımsız bir yaşam sürebilmelerini  sağlayacağını ifade etti.

Etiketler; #robot #insansı robot
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