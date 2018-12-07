İnsan elini taklit eden robot geliştirildi

Japon MELTANT-α teknoloji firması, insan hareketlerini geliştiren robot icad etti. Robotun son versiyonu insan elinin hareketlerini birebir taklit edebiliyor

İnsan elini taklit eden robot geliştirildi
07 Aralık 2018 Cuma 10:49

Geliştirilen prototip, nesnelerin kapaklarını açabiliyor, ağırlığı algılayarak ona göre kuvvet uygulayabiliyor. Şişe kapaklarını açabiliyor, kartları tutabiliyor. Meltin, insan bedenini en ince detaylara kadar incelemek ve bunu robotlara uygulamak üzerine Japonya’nın geliştirdiği insan robot projesinin bir parçası.

KAPI KOLLARINI AÇIYOR, AĞIRLIK KALDIRIYOR

İnsan vücudunun karmaşıklığı ve mükemmel yapısı, robot teknolojisinde eklem hareketlerinin birebir taklidi için bir takım zorluklar içeriyor. Örneğin ağırlığı önceden algılayıp kuvvet uygulayabilmek ancak insan algınsın gerçekleştirebileceği bir yetenekken, Meltin kapı kollarını açabiliyor, ağırlıkları kaldırabiliyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #insan #taklit #el #robot #icat
Önceki Haber
Bayındır'da su kabağı oymacılığı kursu
Sonraki Haber
CHP 212 başkan adayını belirledi! İşte 2019 belediye başkan adaylarının tam listesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.